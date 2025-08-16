Fuori rosa e nuova squadra: la Juve lo prende a prezzo di saldi

Qualcosa si sta iniziando a muovere all’interno del complicato meccanismo di mercato della Juventus. Si cercano, però, nuove opportunità prima dell’esordio in campionato.

L’operazione Randal Kolo Muani è andata finalmente a buon fine. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, ne ha anche snocciolato i termini. La cifra complessiva che i bianconeri verseranno nelle casse del PSG, tra prestito oneroso e successivo riscatto, sarà pari a 55 milioni di euro.

Un altro investimento pesante per la società bianconera dopo gli oltre 100 milioni di euro tirati fuori per riscatti ed obblighi presi nelle precedenti sessioni. L’attaccante francese è ritenuto da Igor Tudor profilo fondamentale del progetto. Quindi Randal Kolo Muani va ad aggiungersi ad uno dei pochi volti nuovi sbarcati fin qui alla Continassa, Jonathan David.

In attesa dell’esordio del prossimo 24 agosto all’Allianz Stadium contro il Parma, la società bianconera intende regalare almeno un altro tassello alla rosa del tecnico croato. Si cercano opportunità per la difesa ed il centrocampo. E chissà che una ghiotta occasione non possa giungere dalla Premier League.

Bissouma occasione da cogliere per la Juventus?

La Premier League è sempre uno scenario da monitorare con grande attenzione. Le ricchissime rose dei club inglesi presentano spesso giocatori con musi lunghi, insoddisfatti per via di un minutaggio ritenuto insufficiente e pertanto vogliosi di cambiare casacca.

In casa Tottenham vi è Yves Bissouma, classe 1996 , centrocampista della nazionale maliana, accostato alla Roma nel caso in cui la società giallorossa avesse ceduto Manu Koné all’Inter. Nel caso poi che la stessa Roma scegliesse Bailey per la sua mediana non potrebbe più acquistare Yves Bissouma per via degli slot per gli extracomunitari, a quel punto, esauriti.

Il club londinese valuta il centrocampista maliano circa 20 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore. Il Tottenham vuole cedere il giocatore e Yves Bissouma ha voglia di cambiare aria. Per il centrocampo della Juventus Damien Comolli insegue il centrocampista danese Matt O’Riley ma, nel caso di un possibile affare, chissà.

Una settimana, e qualche ora, dall’esordio in campionato della prima vera Juventus di Igor Tudor. L’attaccante Randal Kolo Muani sembra aver aperto la tanto sospirata breccia, chi lo seguirà?