Vlahovic al Barcellona: Flick ha già comunicato tutto

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato il mercato della Juventus potrebbe finalmente sbloccarsi, anche se soltanto in parte.

La Juventus di Igor Tudor e l’Atalanta di Ivan Juric sono pronte a d affrontarsi per l’ultimo test prima dell’esordio in campionato previsto, per entrambe per domenica 24 agosto. La 26esima edizione del trofeo dedicato ad Achille e Cesare Bortolotti sarà la sfida giusta per comprendere lo stato di salute delle formazioni guidate dai due tecnici croati.

La Juventus di Igor Tudor che cerca una sua identità all’interno del rettangolo verde e la Juventus di Damien Comolli che cerca una sua identità negli infiniti spazi del mercato. Per quanto grandi siano questi spazi la società bianconera non è sembrata in grado, fino a questo punto, di attraversarli in maniera convincente, se non in minima parte.

Qualcosa, però, si sta muovendo e le prossime ore potrebbero portare novità importanti in zona Continassa. Possibili uscite che potrebbero anticipare nuovi ingressi.

Per Dusan Vlahovic un altro “no”

Le eventuali, e sempre possibili, cessioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez potrebbero spalancare le porte al ritorno di Randal Kolo Muani ed all’arrivo a Torino di Matt O’Riley dal Brighton.

C’è poi Dusan Vlahovic. Una questione complessa che da almeno due anni tiene la Juventus ostaggio di un contratto insostenibile firmato tre anni e mezzo fa nel momento dell’accordo con l’attaccante serbo. Da elnacional.cat arrivano, però, importanti novità riguardo il futuro del classe 2000 bianconero.

Secondo la fonte spagnola nell’ultimo periodo: “gli intermediari hanno proposto il suo nome a diversi giganti europei, tra cui l’FC Barcellona“. La risposta arrivata dalla Catalogna non è stata, però, quella attesa dal momento che il tecnico tedesco, Hansi Flick, non vuol sentir parlare di Dusan Vlahovic al Barcellona.

L’attaccante della Juventus non possiede, infatti, le caratteristiche che il tecnico blaugrana cerca nei suoi attaccanti. Per la prossima stagione la batteria avanzata del club catalano sarà pertanto composta dal trio Lewandowski, Ferran e Rashford. Gli investimenti sul mercato del Barcellona interesseranno gli altri reparti.

Il mercato della Juventus potrebbe, a breve, fornire qualche novità. Niente, però, che riguardi Dusan Vlahovic, ‘l’annosa questione’.