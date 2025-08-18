Accordo clamoroso: la Juve ha già firmato

Sprint decisivo alla trattativa: i bianconeri esultano, potendo contare su un tesoretto da investire

Per riuscire ad imprimere l’accelerata decisiva ai diversi colpi in canna attenzionati da Comolli, la Juventus non può esimersi dal chiudere le cessioni di diverse pedine. In tal senso, la trattativa con il Nottingham Forest per Douglas Luiz è ormai agli sgoccioli e potrebbe chiudersi già in giornata.

Dopo l’apertura del club inglese ad imbastire l’affare a titolo definitivo, i due club stanno ora ragionando sulle cifre complessive di un’operazione che dovrebbe attestarsi poco sotto i 40 milioni di euro. La sempre più probabile uscita del brasiliano riaprirà in maniera inevitabile il casting per il centrocampo. Il sogno irraggiungibile resta Tonali, molto difficile anche la pista Hjulmand mentre è molto più concreta la pista che porta ad O’Riley che agirebbe in posizione avanzata nel 3-4-2-1 con cui Tudor sta plasmando la sua squadra. A proposito di centrocampo, una notizia degna di nota riguarda Denis Zakaria.

Calciomercato Juventus, incasso a sorpresa: c’è l’intesa tra le parti

Nelle ultime ore è infatti diventata assolutamente rovente la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista elvetico in Arabia e più precisamente all’Al-Ahli, squadra in cui milita Kessié il cui addio non è affatto da escludere. Proprio per questo il club del Golfo ha deciso di virare con decisione sull’ex centrocampista della Juventus, sulla cui cessione i bianconeri vantano il 5% rispetto al costo complessivo con cui verrà chiuso l’affare.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i due club avrebbero raggiunto un accordo di massima per una valutazione complessiva nell’ordine dei 45 milioni di euro. Con il placet dei monegaschi, si aspetta ora solo l’ultimo sì da parte di Zakaria, che si è preso del tempo per valutare attentamente la proposta dell’Al-Ahli. Laddove arrivasse la fumata bianca, la Juventus intascherebbe circa 2,25 milioni di euro: si aspettano novità importanti a strettissimo giro di posta.

Un altro nome sondato dalla compagine saudita per il centrocampo porta a Florentino Luis del Benfica, accostato anche alla Juventus: tuttavia, almeno per il momento, la trattativa con le ‘Aquile’ non è decollata proprio per l’accelerata importante che è stata impressa all’affare Zakaria. Dal canto suo, Comolli monitora l’evolversi della situazione. Il mercato bianconero passa anche attraverso questi intrecci internazionali.