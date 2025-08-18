DIRETTA | Calciomercato Juventus, tentazione Zhegrova: Douglas è fuori – Le news del 18 agosto

Tutte le notizie e le indiscrezioni sui movimenti in entrata e in uscita dei bianconeri, a caccia di ritocchi negli ultimi giorni

A meno di una settimana dal debutto ufficiale contro il Parma, la Juventus è ancora un cantiere aperto. Lo sa bene Comolli, che sta battendo diverse piste per provare a completare il cerchio. A tal proposito, negli ultimi giorni ha preso consistenza la pista Zhegrova: il Marsiglia è in vantaggio per l’esterno del Lille, ma i bianconeri restano alla finestra. Da limare solo gli ultimi dettagli per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest; in discesa, invece la trattativa con il Psg per Kolo Muani. Ecco tutte le news di giornata:

09:19 In rotta di collisione con il Lille, Zhegrova è rimasto fuori dalla prima di campionato della squadra di Genesio: la Juve monitora con attenzione l’evolversi della situazione.

09:15 – Anche il Torino si è mosso per Nicolussi Caviglia sulla cui cessione la Juve ha il 10% rispetto alla cifra totale con la quale sarà chiuso l’affare.

08:30 – Zakaria all’Al-Ahli, operazione in dirittura d’arrivo per circa 45 milioni di euro: la Juventus ha il 5% sulla rivendita dell’attuale centrocampista del Monaco.