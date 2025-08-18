Grave infortunio: ciclone Juve, è saltata

Un altro giorno è andato ed in casa Juventus si attendono gli atti conclusivi riguardanti l’operazione Randal Kolo Muani-PSG. In arrivo novità su altri fronti.

Nel complicato mercato della Juventus mai. come in questa sessione estiva, le trattative, ed i possibili incroci, con i programmi di altri club, diventano uno snodo fondamentale. Mai come in questa sessione di mercato le operazioni in uscita diventano fondamentali per i nuovi ingressi.

Il mercato è una fitta ragnatela di trame che si incrociano costantemente e che producono risultati spesso imprevisti ed imprevedibili. Si parte con un’idea precisa che porta ad un ben identificato obiettivo poi millanta tipologie di imprevisti fanno saltare tutto. O, più semplicemente, portano ad un repentino cambio di programma.

Ed un imprevisto che potrebbe avere pesanti ripercussioni, l’infortunio patito nella gara contro l’Olympiakos dall’attaccante belga Romelu Lukaku, sta complicando non poco i piani di mercato in entrata del Napoli di Antonio Conte e, parallelamente, quelli in uscita della Juventus di Damien Comolli.

Infortunio Lukaku, quali conseguenze?

Nell’ambiente del Napoli si attende con ansia, e con una malcelata preoccupazione, l’esito degli esami medici cui si è sottoposto Romelu Lukaku dopo l’infortunio riportato al quadricipite della coscia sinistra.

Le sensazioni non inducono all’ottimismo. Si parla di uno stop di due mesi e c’è chi, come Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, parla addirittura di un’assenza dai campi che si protrarrebbe fino a tre mesi e mezzo. Si prevede, comunque, una lunga assenza del gigante belga dal centro dell’attacco partenopeo.

Ed allora il mercato del Napoli necessariamente cambierà e sarà un cambiamento di programma che coinvolgerà anche la Juventus. Il Napoli dovrà cercare sul mercato un sostituto di Romelu Lukaku e a tale scopo investirà i denari accantonati per l’acquisto di un centrocampista. Rischia perciò di saltare l’operazione Fabio Miretti con la società bianconera.

Un problema, questo, più per la Juventus che non per il Napoli. La società bianconera spera in un’uscita importante a centrocampo, Douglas Luiz su tutti, per poter regalare ad Igor Tudor il centrocampista a lui più gradito: Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona.