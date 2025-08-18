Juventus esclusa dalla Champions: il verdetto fa il giro del mondo

Ci siamo. Per quasi tutte le formazioni di Serie A sono terminati anche i test estivi. La Serie A è pronta per il suo calcio d’inizio. Chi vincerà lo scudetto?

Il conto alla rovescia è partito da un po’ in tutte le sedi delle società di Serie A. Il prossimo fine settimana segnerà l’inizio del massimo campionato italiano, stagione 2025-2026.

Si ripartirà con il Napoli di Antonio Conte con il tricolore sul petto. La compagine partenopea punta dritto al bis scudetto, come confermato da una campagna acquisti estiva non ancora ultimata ma che è già possibile definire come di alto profilo.

Un filo dietro il Napoli vi è l’Inter del neo tecnico Cristian Chivu che ha visto sfuggire l’obiettivo scudetto per un solo punto. Dietro le prime due della passata stagione un quartetto di formazioni decise a dare battaglia.

Dalla Juventus di Igor Tudor al Milan di Massimiliano Allegri, dalla Roma di Gian Piero Gasperini all’Atalanta di Ivan Juric, l’obiettivo minimo segnato sulle rispettive lavagne è la qualificazione alla prossima Champions League. Il di più sarà un successo.

A chi andrà lo scudetto 2025-26?

Chi vincerà lo scudetto 2025-2026? La risposta alla domanda delle domande l’ha data Opta Predictor.

Come riportato da sport.sky.it: “Opta Predictor simula migliaia di volte (10mila) lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma, determinando così quante siano le probabilità in percentuale per ogni squadra di vincere o meno i diversi incontri“.

Il risultato concreto di tali simulazioni, che tengono conto di numerose variabili, è una classifica che alla fine elegge la squadra regina del campionato di Serie A, stagione 2025-2026. Alla domanda immediata: il Napoli riuscirà a bissare la vittoria scudetto della passata stagione? La risposta di Opta Predictor è un deciso “no”.

Lo scudetto andrà, invece, all’Inter che primeggia con una percentuale del 36,9% contro il 13,25 della formazione partenopea. Le sorprese, però non finiscono qui dal momento che Opta Predictor si è spinta fino alla composizione delle prime quattro in classifica che potranno pertanto godere della qualificazione in Champions League.

Subito dietro le due favorite per il titolo, Inter e Napoli, troviamo l’Atalanta che ha pressoché le medesime possibilità di fregiarsi del tricolore del Napoli, 13,18, mentre la quarta ed ultima piazza è per la Roma, quotata con possibilità di vittoria scudetto pari a 10,29. Il Milan con 7,46 e la Juventus con 7,33 di possibilità di vittoria scudetto, sono fuori dalla Champions.

A Milanello, così come alla Continassa, dicono che è soltanto un gioco. Sperano che si tratti soltanto un gioco.