Niente scambio e Napoli beffato: la Juve lo prende in extremis

Niente scambio col Napoli: il club azzurro resta beffato. Lo prende la Juventus in extremis, Comolli accelera e lo scippa all’ex Manna

La nuova stagione sta ormai per cominciare, ma molte squadre hanno ancora la rosa incompleta. Il calciomercato andrà avanti fino al 1 settembre e, come noto, gli ultimi giorni saranno quelli più frenetici con diverse trattative che verranno definite in un modo o nell’altro. L’argomento principale in casa Juve è sicuramente la situazione che riguarda Kolo Muani. L’obiettivo è riuscire a portarlo in bianconero quanto prima possibile.

Ma al di là dell’attaccante, la Juventus è ben consapevole di dover intervenire anche in altri ruoli. Come le fasce, ad esempio, dove manca ancora un tassello e si potrebbe optare per un giovane di prospettiva. Giocando con la difesa a tre, Tudor dà molta importanza agli esterni e ha fatto richieste precise alla società: ne vuole un numero sufficiente per poter ovviare agli infortuni o ad altre situazioni spiacevoli che possono presentarsi durante la stagione.

La Juve beffa il Napoli: Comolli è pronto a soffiare un giocatore all’ex Manna

A tal proposito, Comolli sta monitorando alcuni calciatori che appartengono alla voce “esterni”. E in pole position sulla lista bianconera sembrerebbe esserci finito un giocatore che piace tanto anche al Napoli. La Juve è pronta a dare vita ad un duello di mercato tutto italiano, con l’auspicio di riuscire a beffare il club partenopeo.

Il giocatore seguito da entrambe le società è Arnau Martinez del Girona. Lo spagnolo, classe 2003, è uno dei più promettenti nel suo ruolo. Ha sempre giocato nel club catalano (dopo aver militato da ragazzino anche nelle giovanili del Barcellona) ed è nel giro dell’Under 21 spagnola. Il terzino piace molto per le sue caratteristiche.

Il Napoli lo stava seguendo a causa dei problemi riscontrati nella trattativa per Juanlu Sanchez del Siviglia. La Juve, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sulle sue tracce da qualche settimana, pronta a mettere la freccia, considerando le difficoltà per arrivare a Molina (il vero obiettivo di mercato, per il quale però l’Atletico Madrid ha chiesto in cambio Nico Gonzalez). Se l’ex Udinese non dovesse arrivare, ecco che Arnau Martinez potrebbe diventare l’opzione numero uno per la fascia. Si tratterebbe di una valida alternativa all’argentino anche per caratteristiche, essendo abile a giocare a tutta fascia come desiderio di Tudor. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.