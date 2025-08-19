18 milioni più due di bonus: addio Juventus, va al Milan

Juventus e Milan, due grandi ‘storiche’ del calcio italiano, sono attese entrambe ad una stagione che dovrà segnare il loro immediato riscatto.

C’è chi, in sede di pronostico d’inizio stagione, l’ha messe entrambe fuori dalla prime quattro in classifica. La Juventus di Igor Tudor ed il Milan dell’ex Juve, Massimiliano Allegri non si qualificheranno per la prossima Champions League.

Motivo in più, qualora non fossero sufficienti quelli già presenti, per puntare ad una stagione di alto livello. Il mercato di Juventus e Milan ha colori opposti. Ridotto, fin qui, ai minimi termini quello guidato da Damien Comolli, estremamente più vario, creativo ed in qualche caso forse azzardato, il piano mercantile messo in atto da Igli Tare.

In linea teorica il mercato della società bianconera avrebbe ancora tanto da dire, equamente diviso tra uscite ed entrate. Per la società rossonera non restano che gli ultimi ritocchi per sistemare la rosa di Massimiliano Allegri. L’ultima cessione in casa Milan, in ordine di tempo, ovvero quella di Malick Thiaw, passato al Newcastle Utd chiede, però, di essere compensata con un arrivo.

Il sostituto di Malick Thiaw arriva dalla Liga?

Chi al posto di Malick Thiaw? Ceduto il difensore tedesco il Milan sembra aver già individuato chi potrà sostituirlo al meglio. Un’importante indicazione l’ha fornisce elnacional.cat.

Massimiliano Allegri ha gli occhi rivolti verso la Liga e li ha focalizzati al Camp Nou di Barcellona. È qui, infatti, nella formazione guidata da Hansi Flick, che milita Andreas Christensen. Classe 1996, il difensore danese ex Chelsea, Brondby o Borussia Mönchengladbach sembrerebbe la prima scelta del tecnico livornese.

Andreas Christensen ha un contratto in essere con il Barcellona che scadrà tra meno di un anno e questo potrebbe favorire non poco la positiva conclusione della trattativa. Il difensore blaugrana è stato recentemente, e timidamente, accostato anche alla Juventus.

Ora, però, il Milan sembra aver rotto gli indugi mettendo sul tavolo un’offerta da 18 milioni di euro più 2 di bonus. A quanto sembra, però, il club catalano ed il suo tecnico tedesco non sembrano intenzionati a far partire il 29enne difensore danese. Dati i tempi del mercato decisamente ristretti, a breve ne sapremo di più.