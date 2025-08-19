DIRETTA | Calciomercato Juventus, scintille Zhegrova: cessione prenotata – Le news del 19 agosto

Le indiscrezioni di giornata sulle mosse di mercato dei bianconeri: ecco tutta la carrellata

Ora o mai più. I giorni caldi del mercato della Juventus sono finalmente arrivati. Dopo una lunga fase di stallo, la ‘Vecchia Signora’ punta a mettere la freccia e a far saltare il banco sia sul fronte acquisti che su quello cessioni. Un doppio binario che Comolli sta continuando a battere con l’intento di regalare a Tudor una rosa non lontana dalle idee del suo allenatore. Con l’ipotesi Zhegrova come tentazione che sta acquisendo sempre più consistenza, sono ore decisive per il ritorno di Kolo Muani e per la cessione di Douglas Luiz al Nottingham.

08:55 – Non è affatto sfumata l’ipotesi Milan per Vlahovic. Negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se Tare non riuscisse a chiudere per Hojlund, è atteso un blitz dei rossoneri per l’attaccante serbo

08:30 – Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Nicolò Savona è sul punto di ritornare in gruppo dopo aver smaltito la lesione capsulo-legamentosa accusata al Mondiale per Club. Il terzino della Juve resta però indisponibile per l’esordio contro il Parma.