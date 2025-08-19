Salta tutto prima della firma: Juventus a mani vuote

Si avvicina l’esordio in campionato della Juventus calendarizzato per domenica sera. I bianconeri si ritroveranno di fronte il Parma. Il mercato continua, però, a lanciare novità.

Uscite, la Juventus non chiede che qualche buona uscita. Alcune operazioni ‘possibili’ in entrata sono state lasciate in sospeso nell’attesa che giungono buone nuove riguardanti le cessioni più ‘desiderate’ alla Continassa.

Il direttore generale Damien Comolli il suo listino prezzi lo preparato da tempo e. fino a questo punto, la sua linea di condotta ‘decisa’ non ha mostrato cedimenti. Per Douglas Luiz occorrono 40 milioni di euro mentre per Nico Gonzalez la somma necessaria per il suo acquisto è di 30 milioni di euro.

Un avviso ai naviganti del mercato forte e chiaro, anche se non privo di rischi. La Juventus ha deciso da tempo di cedere due giocatori acquistati a cifre importanti soltanto dodici mesi fa ma che non hanno risposto minimamente alle attese. Proprio a seguito della stagione negativa di entrambi i prospetti incassare le cifre richieste dalla Juventus parrebbe un vero ‘miracolo’.

Mercato Juventus, un’altra trattiva saltata

Con il mercato arabo la Juventus non ha avuto, fin qui, granché fortuna. In più di un’occasione, infatti, la società bianconera ha visto svanire dei suoi obiettivi di mercato superata nel finale da club della Saudi Pro Ligue.

Il mercato arabo si è però palesato dalle parti della Continassa. Obiettivo Manuel Locatelli. L’Al Ahli ha puntato il centrocampista bianconero, ex Sassuolo. Prima offerta da 25 milioni di euro che la società bianconera ha immediatamente rispedito al mittente. Secondo quanto riferito da Michele De Blasis è possibile, però, che il club arabo presenti una nuova offerta.

Dall’Arabia Saudita, però, non sono terminate le news di mercato in ottica Juventus. Come ci fa sapere www.4-4-2.com è al momento congelata la trattativa che avrebbe dovuto portare il 28enne centrocampista svizzero del Monaco, ex Juventus, Denis Zakaria, all’Al-Ahli.

Per ora l’ex centrocampista della Juventus non può essere tesserato nel campionato arabo poiché il regolamento impone un numero massimo di dieci giocatori stranieri da inserire in organico. L’Al-Ahli ha tutti gli slot per i giocatori stranieri occupati. L’operazione Denis Zakaria – Al-Ahli avrebbe avuto un costo complessivo di circa 45 milioni di euro.

La quota spettante alla Juventus per la rivendita del suo ex centrocampista sarebbe stata di 2,25 milioni di euro. Sarebbe stata…