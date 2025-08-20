Addio Milan, bomba Juve: la formula sblocca l’affare

Il mercato delle grandi di Serie A è tutt’altro che terminato. Dal Napoli alla Juventus, dal Milan all’Inter, ognuna ha dei vuoti da colmare. Velocemente.

Il campionato che sta aprendo i battenti ed il mercato che non ha ancora chiuso le sue porte. Da anni avviene questo incrocio che non tutti gradiscono. ma per il momento le regole, e le date, sono queste.

E quindi avviene che mentre gli allenatori pensano a mettere in campo la migliore formazione per la gara d’esordio in campionato, i direttori tecnici si affannano per trovare le ultime strade percorribili ed agguantare sul filo di lana i giocatori desiderati. Le grandi del calcio italiano, come da tradizione, Juventus, Milan ed Inter non hanno ancora concluso la loro sessione estiva di mercato.

Lo sguardo delle tre società sembra andare dritto in Premier League, quasi che oltre Manica si trovassero le soluzioni ai loro attuali problemi. Sguardi che non solo osservano all’unisono la Premier League ma la stessa città, Londra ed addirittura il medesimo club, l’Arsenal. Quali gli obiettivi inseguiti?

Chi acquista Jakub Piotr Kiwior?

Beppe Marotta non ha ancora digerito la conclusione dell’affare Ademola Lookman ma l’Inter deve pensare ad un profilo che possa essere un’alternativa al giocatore atalantino. Nell’Arsenal il centrocampista-attaccante belga Leandro Trossard sembra essere scivolato in fondo alle gerarchie di Mikel Arteta, come fa notare brfootball.com.

“Il corrispondente capo Graeme Bailey ha appreso che l’Inter ha chiesto di ingaggiare Trossard prima della fine del mercato“. L’Inter vuole rinforzare il suo fronte offensivo ed il belga dei Gunners è una possibile opzione per i nerazzurri così come Jadon Sancho del Manchester United.

Prima del termine della sessione estiva anche un altro giocatore dell’Arsenal potrebbe lasciare Londra. Pare infatti che il difensore polacco, classe 2000, Jakub Piotr Kiwior, abbia voglia di scendere nel continente. Juventus e Milan seguono il giocatore ed entrambe vorrebbero acquisire le prestazioni di Jakub Piotr Kiwior con la formula del prestito con un’opzione di acquisto.

L’Arsenal, però, non vorrebbe privarsi del nazionale polacco ma in caso di cessione vorrebbe che almeno fosse incluso l’obbligo di riscatto. Le due società italiane sono entrambe alla ricerca di un difensore di grande affidabilità. Uno come Jakub Piotr Kiwior, appunto.