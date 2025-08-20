DIRETTA | Calciomercato Juventus, all in per Zhegrova: Douglas Luiz in chiusura – Le news del 20 agosto

Trattative caldissime in casa Juventus: i bianconeri vogliono definitivamente sbloccare il proprio mercato. Tutte le novità di giornata

Il profilo più caldo accostato negli ultimi giorni alla Juventus è quello di Edon Zhegrova. Nuovi contatti con il Lille anche nelle ultime ore: i bianconeri aspettano la cessione di Nico Gonzalez prima di chiudere il cerchio in maniera definitiva. Sul fronte cessioni proseguono i dialoghi con il Nottingham Forest per la cessione di Douglas Luiz: le parti sono sempre più vicine e già in giornata potrebbe essere trovato un principio di accordo tra i club. Per sostituirlo, il candidato numero uno resta sempre O’Riley; molto difficile Hjlumand. Ecco tutte le news minuto dopo minuto:

08:40 – Zhegrova ha detto sì all’offerta da 2,5 milioni annui avanzata dalla Juventus: si cerca l’intesa con il Lille sulla base di una valutazione di 18-20 milioni di euro.

08:30 – Secondo Tuttosport, l’Al-Ahli avrebbe messo sul piatto un’offerta da 11 milioni di euro a stagione per provare a convincere Locatelli: il centrocampista ha declinato la proposta.