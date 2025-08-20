Rabiot alla Juventus, rilancio a sorpresa: è già chiusa

Il ritorno del centrocampista francese all’ombra della Mole è giunto al suo punto di svolta: l’ultimo colpo di scena

Come un fulmine a ciel sereno in casa Marsiglia il caso Rabiot-Rowe è rapidamente deflagrato portando al comunicato ufficiale del club francese che ha messo i due calciatori sul mercato. Se per l’esterno offensivo inglese l’ipotesi più credibile è il Bologna, con i felsinei che si apprestano a definire l’acquisto di un obiettivo di mercato anche della Roma, molto più incerto è il futuro della mezzala transalpina.

Nella giornata di ieri dalla Francia sono rimbalzati con una certa insistenza indiscrezioni riguardanti un possibile interessamento di Inter e Juventus per quello che a Torino conoscono come ‘Il Cavallo pazzo’. Smentiti i contatti esplorativi con i nerazzurri, che al momento hanno altre priorità sul mercato; non altrettanto i sondaggi concreti effettuati da Comolli per informarsi dei parametri economici dell’operazione. La sempre più probabile uscita di Douglas Luiz – atteso oggi il contatto definitivo con il Nottingham Forest per suggellare una trattativa lunga e complessa – libera infatti una pedina in mezzo al campo da occupare.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Villarreal si fionda su Rabiot

Viste le difficoltà ad arrivare ad un centrocampista utilizzabile come play in mediana – Tonali resta il sogno improponibile per costi, gli stessi Andrey Santos, Hjulmand e André non si muoveranno a meno di offerte clamorose – Comolli si sta guardando intorno. Se la pista che porta ad O’Riley è l’unica realmente battuta con una certa continuità, occhio alle possibili occasioni.

Tra queste, impossibile non menzionare proprio quella che porterebbe all’ex Psg che dopo un anno scriverà la parola fine alla sua esperienza in terra provenzale. Ma per andare dove? In un mosaico ancora tutto da comporre, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito da El Gol Digital, infatti, anche il Villarreal si sarebbe informato sui costi dell’eventuale operazione.

Benché sia piuttosto coperta con i vari Gueye, Santi Comesana, Partey e Pareyo, il ‘Sottomarino Giallo’ è attento e sornione in caso di chances intriganti. I 36 anni del jolly spagnolo sono infatti un tema di riflessione importante in casa Villarreal che, stando alle fonte in questione, avrebbe mosso i primi passi per provare a capire i margini di manovra. Da qui ad imbastire un affare in tutti i suoi aspetti ce ne passa; i contatti sotto traccia allacciati dal club iberico, però, potrebbero essere il preludio di un affondo nei prossimi giorni. Staremo a vedere cosa succederà.