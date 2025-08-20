Scambio con la Juventus: Lookman per l’affare Scudetto

Il mercato della Juventus forse non è mai veramente partito. Che siano gli ultimi giorni di trattative a farlo decollare definitivamente?

Pochi giorni ormai dividono la Juventus dalla sua prima di campionato. Domenica sera all’Allianz Stadium arriverà il Parma e si inizierà a fare sul serio. Il campo che chiama ed il mercato che attende ancora diverse risposte dalla società bianconera.

Una decina di giorni e non più, perché il 1° settembre il calciomercato chiuderà le sue porte e per eventuali riparazione se ne riparlerà a gennaio. La nuova coppia francese della Juventus che guida il mercato bianconero, il direttore generale, Damien Comolli, ed il direttore tecnico, Francois Modesto, sono in attesa delle novità che potrebbero finalmente sbloccare il mercato.

Igor Tudor sta lavorando bene sul campo, come dimostrano le ultime amichevoli della Juventus che, al di là del risultati positivi conseguiti che contano poco o nulla in questo periodo, hanno mostrato già una squadra con una buona organizzazione di gioco ed individualità vecchie e nuove che potranno rivelarsi determinanti nella stagione che verrà.

La Juventus piazza il colpo scudetto?

Stagione della Juventus che non potrà non essere condizionata dal mercato che la dirigenza bianconera porterà a termine in questa sessione estiva. E sul mercato che la Juventus ha fin qui attuato e quello soprattutto che potrebbe mettere in atto nell’ultima decade di calciomercato, si è espresso il più importante talent scout italiano, e non soltanto, Michele Fratini,

Queste alcune delle sue ‘illuminanti’ dichiarazioni sul mercato della Juventus rilasciate a Fuori di Juve e riportate da tuttojuve.com: “La Juve prenderà sicuramente Kolo Muani, ma a parte il francese c’è un altro calciatore nel mirino, Lookman. E’ saltato il suo passaggio all’Inter e occhio ai bianconeri, anche per i buoni rapporti con la stessa società bergamasca, dai tempi di Scirea fino ad oggi”.

Un mercato, quello bianconero, che potrebbe di colpo accendersi proprio grazie alle cessioni: “il club torinese farà uscite importanti, incasserà tra i 70 e gli 80 milioni e potrà puntare al calciatore dell’Atalanta, magari anche inserendo qualche contropartita tecnica, visto che elementi in grado di rinforzare la Dea”.

Una manciata di giorni alla fine del mercato ma secondo Michele Fratini la sessione della Juventus deve ancora dare il meglio di sé. Ad ogni modo le attenzioni della ‘Vecchia Signora’, una volta chiusa con il Nottingham Forest la trattativa per Douglas Luiz, sono ora concentrate sul doppio fronte Nico Gonzalez-Zhegrova. Ne sentiremo delle belle…