DIRETTA | Calciomercato Juventus, giallo Kolo Muani: accordo per Zhegrova – Le news del 21 agosto

Tra indiscrezioni e affari sbloccati, prosegue il mercato bianconero: tutti gli affari sul tavolo e non solo

Chiusa la trattativa con il Nottingham Forest per il trasferimento di Douglas Luiz in Premier League, la Juventus ha messo in cima alla lista delle sue priorità altri obiettivi. Dalla possibile cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, per la quale stanno proseguendo i contatti, all’affondo definitivo per Kolo Muani. Il tutto senza trascurare l’evolversi della situazione legata a Zhegrova: per il talento del Lille c’è l’accordo sia con il giocatore che con il club francese, ma è necessaria prima la cessione di Nico Gonzalez. Di seguito la carrellata di notizie ora per ora:

08:35 – Prosegue ad oltranza la trattativa tra Psg e Juve per Kolo Muani: i francesi non hanno ammorbidito la loro posizione. Necessari ulteriori contatti per provare a chiudere il cerchio e trovare la fumata bianca.

08:15 – Douglas Luiz è pronto a volare in Inghilterra per sopporsi alle visite mediche di rito con il Nottingham: operazione chiusa in prestito con obbligo di riscatto per circa 32,5 milioni di euro.