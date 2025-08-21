Ha stregato la Juventus: Comolli ‘saccheggia’ la Capitale

La fase finale del mercato si preannuncia più calda che mai per la Juventus. Damien Comolli ha ancora diverse ‘pratiche’ da ultimare nella maniera migliore possibile.

L’ultima decade di agosto dovrà dare diverse importanti risposte alla Juventus. La prima in assoluto arriverà dall’esordio in campionato contro il Parma. Iniziare con una vittoria, con o senza bel gioco annesso, sarebbe anche l’assist perfetto per dare maggiore slancio ed entusiasmo agli ultimi giorni di calciomercato.

Il 1° settembre, data in cui cesseranno le contrattazioni, si avvicina sempre di più e la società bianconera ha ancora diverse situazioni da sistemare. Le porte girevoli della Continassa hanno ancora da lavorare, almeno questa è la viva speranza del duo Comolli–Modesto che regola e coordina le trattative bianconere.

Mentre la vicenda di Randal Kolo Muani rischia di trasformarsi in un’altra estenuante telenovela che potrebbe chiudersi soltanto in piena Zona Cesarini, la Juventus ha preso atto che Renato Veiga non tornerà alla Continassa dal momento che sarà un nuovo giocatore del Villarreal. Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, un altro difensore, però, lo ha espressamente richiesto.

La ricerca del difensore porta la Juve a Roma

Oltre a Renato Veiga altri nomi sono presenti nella lista dei dirigenti bianconeri. Su uno possibile nuovo ingresso nel reparto difensivo bianconero ha focalizzato la sua attenzione Luca Momblano sul canale Juventibus Twitch.

Secondo quanto risulta al giornalista torinese la Juventus ha sondato la Roma per il classe 2003, Devyne Rensch, è un difensore della nazionale olandese. Il fondamentale recupero di Gleison Bremer unito all’acquisizione a titolo definitivo di Pierre Kalulu, ha posto solide basi per la retroguardia bianconera che per. dovrà colmare il vuoto lasciato proprio da Renato Veiga.

Devyne Rensch è un profilo versatile che può essere utilizzato come difensore centrale ma che, all’occorrenza, può ricoprire il ruolo di esterno basso destro o sinistro grazie alla non sua comune qualità di essere ambidestro. La Juventus quindi, guarda anche in casa Roma per la ricerca del difensore mancante. Il chiodo Devyne Rensch per scacciare l’amaro chiodo Renato Veiga.