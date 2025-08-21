Scambio assurdo con l’Inter: ha scelto la Juventus

Il primo settembre si avvicina a gran velocità. Dalle parti della Continassa così come ad Appiano Gentile si studiano le ultime messe. E se le strade delle grandi rivali si incrociassero?

Nella sessione ancora in corso di calciomercato Juventus ed Inter hanno, ovviamente, intrapreso percorsi diversi ma entrambe, a pochi giorni dal gong che sancirà la fine delle contrattazioni, hanno ancora dei vuoti in rosa da dover colmare.

Igor Tudor e Cristian Chivu le loro richieste le hanno inoltrate da un po’. Il mercato della Juventus è bloccato dalle mancate uscite di alcuni top player, almeno per quanto riguarda i costi sostenuti, e da sostenere, mentre le contrattazioni nerazzurre si sono impantanate nell’operazione non andata a buon fine, almeno finora, che avrebbe dovuto portare Ademola Lookman ad indossare il nerazzurro interista al posto del nerazzurro orobico.

Juventus ed Inter quindi sono ancora alla ricerca di opportunità di mercato. Per entrambe i nomi che circolano sono diversi e, in qualche caso addirittura coincidenti. C’è che pensa che alla fine della giostra del calciomercato le due storiche, ed acerrime rivali, possano sedersi attorno ad uno stesso tavolo ed ‘intavolare’ un clamoroso scambio. Ne è convinto chi conosce il calcio, ed i calciatori, come pochi: Michele Fratini.

Si allo scambio tra Juve ed Inter

Quando si parla di Michele Fratini si sta nominando il più grande talent scout italiano e, forse, europeo. Per tale motivo quando parla di mercato occorre appuntarsi nomi e giudizi.

Michele Fratini ha parlato del mercato della Juventus e lo ha fatto ai microfoni di Radio Bianconera all’interno del programma Fuori di Juve. Un mercato bianconero che in entrata dipende dalla cessioni. Michele Fratini è convinto del fatto che sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez alla fine lasceranno la Juventus, ma potrebbero non essere i soli. Per il noto talent scout è da monitorare anche la situazione legata a Manuel Locatelli.

Il centrocampista bianconero ha mercato, e non soltanto in Arabia Saudita. Michele Fratini, però, si spinge ben oltre ipotizzando: “uno scambio Frattesi-Locatelli”. La Juventus ha sempre ritenuto l’ex Sassuolo uno dei pochi ‘intoccabili. Allo stesso tempo Manuel Locatelli è legatissimo ai colori bianconeri e non intende lasciare la sua squadra del cuore. Il post del centrocampista bianconero pubblicato poco fa su Instagram e che recita: “Fino alla fine“, allontana lo spauracchio dello scambio con l’Inter.