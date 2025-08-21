Vlahovic scambiato in Serie A: triplice fischio, è chiusa

Il mercato delle Juventus, legato a doppia mandata alle operazioni in uscita, attende novità sul fronte Dusan Vlahovic. E si parla di Serie A.

Il mercato della Juventus prosegue tra alti e bassi, tra notizie positive ed altre meno gradite. Le trattative portate avanti da Damien Comolli e dal suo più stretto collaboratore, Francois Modesto, vanno avanti incessantemente.

La buona notizia è che Douglas Luiz approderà al Nottingham Forest per una cifra complessiva che oscillerà tra i 30 ed i 35 milioni di euro, bonus inclusi. Affinché il club inglese la prossima estate trasformi il prestito del centrocampista brasiliano in acquisto a titolo definitivo un ruolo decisivo lo avranno, presumibilmente, il numero delle sue presenze in campo. A buona notizia, però, ne succede un’altra di tono differente.

Il PSG ha alzato ancora una volta la posta per Randal Kolo Muani, obiettivo che la Juventus intende riportare a tutti costi, o quasi, alla Continassa. Damien Comolli dovrà ‘far di conto’ per avvicinarsi il più possibile alle già elevate richieste del club parigino e al tempo stesso non complicare i piani di riassetto del bilancio, soprattutto nella sempre più probabile eventualità di una mancata cessione di Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic ed i suoi continui “no”

Su Dusan Vlahovic gli spifferi di mercato, improbabili o verosimili che siano, non mancano mai. L’attaccante serbo, con il contratto con la Juventus che scadrà tra dieci mesi, è da tempo sul mercato ma le offerte concrete, in grado di soddisfare le richieste della società bianconera e quelle del giocatore, non si sono ancora palesate.

Eppure in Serie A non mancano le società, e tecnici, ammaliati dal classe 2000 bianconero. Massimiliano Allegri, che lo conosce molto bene per via del comune passato alla Juventus, lo vedrebbe molto bene nel suo nuovo Milan. Ma non è il solo dal momento che anche Gian Piero Gasperini gradirebbe non poco ritrovarsi il serbo al centro dell’attacco della Roma.

Notizia lanciata da Luca Momblano su Juventibus. Dusan Vlahovic, però, avrebbe già rispedito al mittente, ed almeno un paio di volte, le proposte giallorosse. Operazione poi praticamente impossibile tenuto conto che la società giallorossa avrebbe inteso inserire Artem Dovbyk come parziale contropartita.

Pertanto Juventus e Dusan Vlahovic proseguono nella ricerca della soluzione buona e giusta nei tempi giusti. Tutto sta a trovarla, se c’è.