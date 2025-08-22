DIRETTA | Calciomercato Juventus, Zhegrova al fotofinish: svolta Nico – Le news del 22 agosto

Fronte entrate-uscite: ore caldissime per la Juventus, che ha ancora troppi nodi da sciogliere. Ecco tutte le ultime notizie

Dopo aver ufficializzato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest, la Juventus programma le prossime mosse di mercato. Un ruolo decisivo sarà ricoperto da Nico Gonzalez: sull’argentino è forte il pressing dell’Atletico Madrid che finora, però, non ha accontentato le richieste della ‘Vecchia Signora’. La cessione dell’ex Fiorentina libererebbe lo spazio per Zhegrova; continua il pressing per Kolo Muani per il quale però il Psg fa muro. Nel casting per il centrocampo l’obiettivo numero è sempre O’Riley: occhio, però, a nuove possibili sorprese.

09:35 – Come evidenziato da ‘Fotomac’, Rabiot non avrebbe affatto chiuso all’ipotesi di vestire la maglia del Galatasaray.

08:45 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Nico Gonzalez avrebbe informato l’Atletico Madrid di essere disposto a limarsi l’ingaggio per facilitare l’operazione tra i Colchoneros e la Juventus. Intanto, proseguono i contatti tra i bianconeri e il Lille per Zhegrova.