Rottura totale ed esonero lampo: così Thiago Motta torna in panchina

Clamoroso colpo di coda che scuote subito la squadra: verdetto definitivo in arrivo

Dopo la fragorosa debacle rimediata sul campo della Fiorentina, la Juventus decise di sollevare Thiago Motta dal suo incarico. Una scelta per certi aspetti inevitabile visto lo scollamento nell’ambiente, la mancanza di risultati e il generale senso di inerzia che caratterizzava la maggior parte delle gare di Yildiz e compagni.

Grazie anche all’energia positiva portata da Tudor la ‘Vecchia Signora’ sarebbe poi riuscita a portare a casa un’insperata qualificazione in Champions League, ma questo è un altro discorso. Intanto, l’ex tecnico del Bologna è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2027 da circa cinque milioni di euro a stagione bonus inclusi. Un onere importante per le casse di ‘Madama’ che sperava di aver trovato il profilo ideale al quale consegnare le redini della sua panchina, ritornando poi sui suoi passi una volta constata l’inefficienza del nuovo progetto.

Prima Motta, poi Giuntoli: la doppia scelta di Elkann ha aperto ad un’altra estate di rivoluzione che potrebbe chiudersi con nuovi colpi di scena sul calciomercato. In tal senso, è suggestivo (ma non troppo) pensare che la Juve abbia chiuso l’ultimo affare di mercato con il club che potrebbe decidere di puntare proprio sul suo ex allenatore.

Esonero dietro l’angolo: tentazione Thiago Motta

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Douglas Luiz da parte del Nottingham Forest. I ‘Lupi’, però, stanno continuando a prendersi la scena. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, divergenze sul mercato e uno stato di tensione tra la proprietà e Nuno Espirito Santo potrebbero portare all’esonero del tecnico portoghese.

Il numero eccessivo di esuberi in rosa ha infatti frenato le mosse dei Wolves, non in grado di esaudire sul mercato le richieste del suo allenatore che chiosava così solo qualche giorno fa: “Siamo indietro con la rosa, i piani che avevamo non hanno funzionato: la preparazione della rosa non è ottimale”. In attesa della decisione ufficiale del presidente Evangelos Marinakis, il toto nomi per la panchina è già cominciato. In un mosaico ancora tutto da completare con nuove tessere, occhio ai possibili colpi di scena. Moretto infatti rivela come la proprietà abbia già cominciato a sondare il terreno per l’eventuale sostituto di Espirito Santo.

E chissà che tra i nomi vagliati dai Wolves non ci sia anche il profilo di Thiago Motta che, al di là di qualche timido sondaggio esplorativo effettuato dal Milan e da alcuni club brasiliani e sauditi, non ha ricevuto proposte concrete per ritornare in pista, almeno per il momento. Che il Wolverhampton possa decidere di affidare la sua panchina proprio all’allenatore italo-brasiliano? Per adesso una suggestione, in futuro chissà…