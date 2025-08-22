Svolta Juventus, niente Kolo Muani: il nuovo attaccante è un fenomeno

L’attaccante del Psg continua ad essere il primo nome sull’agenda di Comolli, ma occhio alle clamorose sorprese

Fino alla fine. A due giorni di distanza dal suo esordio stagionale, la Juventus si interroga sui colpi che ancora mancano per completare l’organico. A tal proposito, l’ufficialità della cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest potrebbe rappresentare un tassello importante. Non l’unico, però, per chiudere definitivamente il cerchio.

La pista Zhegrova è infatti sempre più calda: per l’esterno offensivo del Lille, però, è necessaria l’uscita di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda il nuovo profilo offensivo, invece, il nome più caldo resta quello di Kolo Muani. Tuttavia, benché la ‘Vecchia Signora’ sia arrivata a mettere sul piatto una proposta complessiva di 50 milioni di euro – tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto – al momento il muro del Psg resiste. La Juve ha il sì del calciatore, che smania dalla voglia di ritornare sotto la Mole. Tuttavia, Comolli non ha intenzione di fare follie per l’ex Eintracht Francoforte soprattutto se non dovesse ricevere aperture concrete lato Psg.

Calciomercato Juventus, Kolo Muani è in buona compagnia: svolta Comolli

E così, quella che fino a poco tempo sembrava soltanto una suggestione – cioè il possibile mancato Kolo Muani bis alla Juventus – con il passare dei giorni non è escluso che assuma contorni molto più definiti. A prendere in considerazione questo tipo di ipotesi è stato Luca Momblano che nello spiegare le strategie bianconere sul mercato, ha passato in rassegna uno scenario che, se confermato, avrebbe assolutamente del clamoroso.

A Juventibus, infatti, Momblano ha avanzato in maniera convinta la candidatura di un altro attaccante qualora il muro del Psg dovesse rivelarsi invalicabile: “Se collassasse per caso Kolo Muani, la Juventus pensa ad un profilo che possa essere anche un vice Yildiz. Il nome è quello di Openda del Lipsia“. Scenario clamoroso sotto certi aspetti che, almeno per il momento, Comolli tiene in stand-by.

Accostato a diverse squadre inglesi negli ultimi giorni, l’attaccante del Lipsia ha una valutazione che si aggira sui 50 milioni di euro. Che i bianconeri possano agire sotto traccia nella scia di quanto successo con Zhegrova e poi far saltare il banco in maniera improvvisa dopo aver già incassato un’apertura di massima? I prossimi giorni rappresenteranno un autentico turning point in un modo o nell’altro. E intanto l’esordio in campionato contro il Parma è sempre più vicino: dalle parti della Continassa campeggia però il cartello ‘Lavori in corso’.