Colpaccio Juve, titoli di coda Milan: 28 milioni di euro

Il mercato della Juventus attende ancora qualche novità da qui al termine della sessione estiva fissato per il prossimo 1° settembre.

Il Parma è dietro l’angolo e domenica sera inizierà la stagione dell’ennesima rivoluzione cui deve seguire l’ennesimo riscatto. Un compito complicato pe Igor Tudor così come lo è stato per Thiago Motta. La dirigenza bianconera, nonché I tifosi della Vecchia Signora, si augurano che l’esito nefasto della scorsa stagione non abbia a ripetersi.

Alla prima gara di campionato la Juventus arriva praticamente con quasi i medesimi dubbi nonché con le inalterate esigenze che aveva al termine della stagione passata. Da tre mesi si racconta delle difficoltà che la Juventus ha incontrato, e continua ad incontrare, sul mercato. Gli ultimi dieci giorni di trattative non daranno diversi così come le ormai ataviche speranze.

Il discoro attaccante è solo e soltanto diretto verso Randal Kolo Muani nonostante le complicazioni che sembrano non terminare mai. Anzi. Le pretese del PSG divengono sempre più insostenibili ma l’attaccante francese non una delle priorità per la rosa bianconera, ma rappresenta ‘la priorità’.

La Juventus, però, cerca anche un esterno di sicura affidabilità. I nomi che sono circolati in questi giorni, quali quelli di Molina e Zhegrova appaiono legati a doppio filo dall’uscita dalla Continassa di Nico Gonzalez. L‘Atletico Madrid è interessato all’esterno argentino, ex Fiorentina, ma dovrà prima accontentare le richieste della Juventus.

Il nome nuovo in casa Juve

La società bianconera vorrebbe inserire nella trattativa per Nico Gonzalez il difensore argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, classe 1998. Il tecnico dei ‘materassai’ spagnoli, Pablo Simeone, però, appare irremovibile. Il suo difensore non si muoverà da Madrid. Vedremo.

Attesa di cessioni che potrebbero sbloccare il mercato o bloccarlo definitivamente nel caso in cui non si trovino le condizioni giuste. Ed allora ci si orienta verso altri giocatori che possono, in caso di difficoltà, rappresentare delle valide alternative. Non certo a buon prezzo, però.

Un nome su cui la Juventus ha preso informazioni porta direttamente a Milanello. Trattasi di Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan, rientrato a casa dopo l’esperienza in prestito maturata nel corso della passata nella capitale, sponda Roma.

Come ci fa sapere m.milannews.it non vi sono trattative in corso. La società bianconera ha soltanto sondato il terreno per comprendere se vi siano le condizioni per aprire un’eventuale trattativa. Operazione che comunque non sarebbe certamente low-cost poiché il Milan non pretenderebbe meno di una cifra tra i 25 ed i 28 milioni di euro per il centrocampista belga.

Tutti tentativi che in casa Juve si spera portino qualcosa di concreto.