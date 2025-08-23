DIRETTA | Calciomercato Juventus, Kolo Muani bloccato: svelato il piano B – Le news del 23 agosto

Tra acquisti e cessioni, il ventaglio di soluzioni in casa bianconera è ormai giunto al suo inevitabile punto di svolta

Vigilia di campionato per la Juventus di Igor Tudor che domani all’Allianz Stadium se la vedrà con il Parma. Tuttavia, restano ancora tanti, troppi nodi da sciogliere per la ‘Vecchia Signora’ sul mercato. A cominciare dal futuro di Randal Kolo Muani, per il quale il Psg non ha alcuna intenzione di fare sconti, per poi passare al possibile addio di Nico Gonzalez.

Almeno a parole, intanto, Edon Zhegrova è stato tolto dal mercato del Lille; per Tiago Djaló intanto si è mosso il Besiktas. Segui con noi gli ultimi aggiornamenti sul mondo bianconero sia sul fronte entrate che su quello uscite.

09:45 – Secondo Mirko Di Natale, sono tre i milioni di euro offerti dal Besiktas per Djalo: la Juve chiede due milioni in più, contatti in corso.

08:45 – Si alza il pressing del Crystal Palace per Kelly: Comolli aspetta l’offerta giusta per lasciar partire l’ex difensore del Newcastle.

08:25 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Psg ha avanzato alla Juventus una richiesta da 70 milioni di euro per lasciar partire Kolo Muani. I bianconeri studiano le alternative: Openda e Jackson in lista.