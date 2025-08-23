Nico Gonzalez, addio UFFICIALE: è finita a notte tarda

E’ arrivato alla Juventus soltanto dodici mesi fa ma sembra proprio che l’avventura in maglia bianconera di Nico Gonzalez sia ai titoli di coda.

Della faraonica campagna acquisti studiata a tavolino da Cristiano Giuntoli sono rimasti soltanto i salati conti da pagare ed i cocci di giocatori strapagati soltanto dodici mesi fa e che ora si fa fatica a cedere. Douglas Luiz, in un modo o nell’altro, è comunque uscito dalla Continassa.

Oltre all’ormai tradizionale caso estivo di mercato che si chiama Dusan Vlahovic, alla Juventus stanno spingendo fuori, quasi fisicamente, anche Nico Gonzalez. Un altro affare nato sulla tratta Firenze-Torino che ha ricoperto di milioni il numero uno della Viola, Rocco Commisso, e contribuito a svuotare ancor più le casse bianconere.

Un altro affare Fiorentina–Juventus conclusosi nella maniera peggiore dopo i già deludenti precedenti, ma con diverse sfumature, chiamati Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e lo stesso Dusan Vlahovic. Forse sono i giorni che preludono all’addio dell’esterno argentino alla Juventus ma, forse, sono anche i giorni che hanno sancito un altro addio.

E’ lei la pietra dello scandalo

Se il Radiomercato parla di un possibile addio di Nico Gonzalez dalla Juventus, Radio gossip annuncia un altro, e più che probabile, addio.

In questo momento in Argentina Nico Gonzalez interessa più per le sue presunte scappatelle amorose che non per il suo futuro agonistico. Da qualche giorno, infatti, circola sui canali social un video in cui l’esterno della Juventus parla con una donna ad una distanza molto ravvicinata. Una donna il cui nome è Sabrina Rojas, 45enne attrice e conduttrice argentina.

Fotogrammi che hanno fatto immediatamente scattare la teoria del presunto tradimento maturato ai danni della sua compagna, Paloma Silberberg, legata sentimentalmente al giocatore argentino fin dai tempi della sua militanza alla Fiorentina. Che sia l’estate degli addii per Nico Gonzalez?

Alla Juventus non sperano altro. Al momento cosa pensi esattamente Paloma Silberberg non è dato sapere. Lato mercato, invece, l’Atletico Madrid continua il pressing per l’ex Fiorentina. Manca, però, l’intesa tra le parti soprattutto sulla formula con la quale chiudere l’operazione che i bianconeri vorrebbero imbastire a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.