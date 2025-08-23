Sorpresa Juve, accordo con De Zerbi: cessione in prestito

La Juve è vicina all’accordo con il Marsiglia: il giovane talento va via in prestito, lo ha chiesto De Zerbi.

La Juve è riuscita a cedere uno dei suoi esuberi. Douglas Luiz è infatti passato al Nottingham Forest in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze: l’incasso dei bianconeri potrebbe arrivare fino a 31,5 milioni di euro. Ora Comolli cercherà di vendere anche Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic per andare all’assalto dei profili individuati per rinforzare la rosa, vale a dire O’Riley del Brighton, Zhegrova del Lille e Kolo Muani del PSG.

Proprio in queste ore è però cominciata a circolare una voce che parla di un contatto tra la Juventus e il Marsiglia. Roberto De Zerbi, tecnico dell’OM, ha chiesto alla dirigenza del club francese di fare un tentativo per uno dei giovani talenti bianconeri. Nel mirino dell’ex allenatore di Sassuolo e Brighton è infatti finito Jonas Rouhi, terzino sinistro lanciato lo scorso anno in prima squadra da Thiago Motta.

Il 21enne svedese ha totalizzato cinque presenze in campionato e una in Champions League. Nella Juventus non sta riuscendo a trovare il giusto spazio e per questo il ragazzo e il suo entourage sono disposti a valutare il trasferimento in un altro club. L’interesse del Marsiglia capita quindi a fagiolo: con De Zerbi l’ex Brommapojkarna avrebbe l’opportunità di migliorare le sue qualità e diventare così un esterno di grande livello.

Accordo Juve-De Zerbi: va via in prestito

L’Olympique Marsiglia vorrebbe proporre alla Juventus un prestito con diritto di riscatto fissato a 6/7 milioni di euro. Un’offerta che Comolli potrebbe anche accettare, a patto che però nell’accordo venga inserito un diritto di recompra a 12/13 milioni. I bianconeri, infatti, sono convinti delle potenzialità di Rouhi e vogliono continuare a mantenere una sorta di controllo sul giocatore.

Nei prossimi giorni l’agente del terzino svedese e i due club si incontreranno per cercare di capire se l’affare può davvero andare in porto. Igor Tudor ha già dato l’ok: con l’allenatore croato Rouhi non sembra avere molte chances di giocare, mentre con il Marsiglia di De Zerbi le opportunità sono sicuramente maggiori.

Rouhi è sbarcato a Torino nel gennaio 2020. Il giovane esterno è stato dapprima aggregato alla formazione Primavera e poi promosso nella Next Gen – con cui ha collezionato 32 presenze in Serie C mettendo a segno 2 reti – prima del salto tra i grandi.