Cessione a sorpresa Juve, trattativa sempre con loro: accordo vicino

Il club bianconero prepara un’altra uscita: si torna a parlare di mercato con un club ‘amico’, ecco la nuova cessione, dice addio alla Juve

La difesa della Juventus rischia di subire un restyling profondo, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

La Vecchia Signora ha recentemente perso il ‘treno’ per il ritorno di Renato Veiga, uno dei profili che maggiormente animava la dirigenza bianconera. Il portoghese alla fine ha lasciato il Chelsea di Maresca, dove non aveva futuro vista la folta concorrenza. Ma niente Juve: con un video di presentazione ironico, poi, il ‘Sottomarino giallo’ ha annunciato il colpo lasciando alla Vecchia Signora solo le briciole.

Ma Damien Comolli, ad ormai una settimana dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di mercato, sta già scandagliando diverse soluzioni per regalare a Igor Tudor un nuovo centrale difensivo. Paradossalmente, però, potrebbe arrivare dopo una nuova cessione proprio in difesa. Perché nelle ultime ore sta prendendo forma un’idea che permetterebbe ad un bianconero di lasciare Torino dopo una brevissima avventura con la Juve: ecco di chi si tratta.

Altro big in uscita: se ne va dopo Douglas Luiz

Juventus e Nottingham Forest, da settimane a questa parte, hanno dialogato quasi quotidianamente per chiudere l’operazione Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano alla fine ha firmato con il club di Premier League che adesso potrebbe tornare a bussare alla porta della Juve per un altro giocatore che, potenzialmente, non è più prioritario per mister Tudor.

Si tratta di Lloyd Kelly, centrale arrivato lo scorso febbraio a Torino in prestito e che la Juve ha riscattato per 17 milioni di euro dal Newcastle. Oggi la sua avventura con la Vecchia Signora pare poter giungere al termine, visto che si sta facendo strada una pazzesca ipotesi cessione nelle ultime ore a disposizione. La chiusura del mercato si avvicina e Kelly potrebbe ben presto diventare un nuovo calciatore del Nottingham Forest. Dopo Douglas Luiz stanno già trattando il centrale classe ’98 per il quale si pensa al prestito.

Gli inglesi vorrebbero portare avanti l’arrivo di Kelly in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Da Torino fanno sapere, invece, come si punti all’obbligo: una cessione sì a titolo temporaneo ma che diventerebbe definitiva alla fine della stagione che sta per cominciare. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità a riguardo, con la Juve pronta a salutare Kelly e evidentemente a puntare su un nuovo centrale.