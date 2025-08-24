DIRETTA | Calciomercato Juventus, Kolo Muani ad oltranza: proposto Gundogan – Le news del 24 agosto

Dall’impegno contro i ducali alle nuove mosse con cui rimodulare la rosa: giornata che si preannuncia piuttosto scoppiettante

Comincia l’avventura in campionato della Juventus di Igor Tudor che affronta il Parma all’esordio. Nel frattempo, continuano a tenere banco i colpi con i quali Comolli vuole completare l’organico da consegnare ad Igor Tudor. Un doppio fronte, quello entrate-uscite, destinato a nuovi importanti sbocchi nel corso dei prossimi giorni.

L’Atletico Madrid non molla Nico Gonzalez: la partenza dell’argentino permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di affondare il colpo per Zhegrova con il quale è già stato trovato l’accordo. Il Psg si è impuntato per Kolo Muani che, però, continua a rifiutare tutte le altre situazioni; non si sblocca neanche la partenza di Dusan Vlahovic, divenuto ormai un enigma difficilissimo da risolvere. Segui con noi tutte le notizia di giornata:

09:03 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’. viste le difficoltà di abbattere il muro parigino per Muani, la Juventus sta tenendo d’occhio altri profili oltre a quello di Openda. Nei radar ci sarebbero Lookman, Jackson, Hojlund (vicinissimo però al Napoli) e Nkunku.

08:15 – Come informa Tuttosport, in uscita dal Manchester City, Gundogan sarebbe stato proposto sia alla Juve che all’Inter. Fredda la risposta dei club italiani che almeno per il momento hanno altre priorità.