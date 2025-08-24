Nuova panchina per Thiago Motta: la Juve è libera

L’italo-brasiliano, ancora disoccupato dopo l’esonero dello scorso marzo, potrebbe aver trovato un nuovo incarico: vola all’estero

23 marzo 2025. Praticamente cinque mesi fa. Sembra passata una vita da quando, dopo la seconda sconfitta consecutiva che aveva temporaneamente condannato la sua Juve al quinto posto, Thiago Motta veniva esonerato dall’allora Football Director bianconero Cristiano Giuntoli, che poi avrebbe pagato anche in prima persona – col siluramento avvenuto a fine anno – la scelta di affidare la panchina della ‘Vecchia Signora‘ al rampante tecnico italo-brasiliano.

Sono passati 5 mesi, dicevamo, e da quel giorno il nome dell’ex allenatore del Bologna dei miracoli è stato accostato tanto a club stranieri (soprattutto arabi) che inglesi, che perfino della stessa Serie A, con l’Atalanta che aveva pensato a lui prima di affidare la guida della squadra ad Ivan Juric.

Per l’ex giocatore della Nazionale azzurra si era parlato anche di un ritorno nella patria d’origine, in Brasile, dove il blasonato Corinthians aveva sondato il terreno. Nulla da fare. Il tecnico ha preferito attendere la giusta opportunità proveniente da un campionato europeo: un modo per rilanciarsi in grande stile dopo il fallimento dell’esperienza bianconera.

Vola in Premier, la Juve gongola: la destinazione di Thiago Motta

Sebbene attualmente sembri davvero saldo sulla panchina di una squadra che lo scorso anno, sotto la sua guida, ha sorpreso tutti in Premier League, Nuno Espirito Santo potrebbe cambiare aria alla fine di questa stagione.

Tante, forse troppe, le tentazioni per l’abile allenatore saotomense, che già in estate era stato accreditato di una panchina davvero top nella stessa Premier League. Coincidenza vuole che il destino già dipinto per il tecnico del Nottingham Forest sia lo stesso attribuito a Thiago Motta sia quando allenava lo Spezia che successivamente, nel bel mezzo della sua avventura al Bologna: una big. Con ambizioni di titolo. Con la velleità di aprire un ciclo con il lavoro dell’allenatore ex Porto e Wolverhampton.

Al posto di quest’ultimo, al massimo all’alba della prossima stagione, potrebbe arrivare proprio il citato Motta, che però dovrebbe ‘accettare’ di star fermo un altro anno calcistico intero prima di riassaggiare l’odore dello spogliatoio.

In questo scenario, chi si augura che l’italo-brasiliano si accasi il prima possibile in Italia o all’estero è ovviamente la Juve, che sta ancora pagando (e lo farà fino al 30 giugno 2027) il lauto ingaggio al suo ex condottiero: 3,5 milioni annui netti più bonus. Sarebbe davvero un bel risparmio per il cassiere della Continassa.