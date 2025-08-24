Scambio e cash per Lookman: Juventus da Scudetto

Inizia oggi il campionato della Juventus. Parte una stagione che dovrà, ancora una volta, provare a cancellare quella precedente e riportare entusiasmo lì dove manca da un po’.

Appena partito il campionato ha già ‘regalato’ la sua prima grande sorpresa. La neopromossa Cremonese di Davide Nicola ha sbancato un San Siro strapieno per il gran ritorno di Massimiliano Allegri, ed affossato il Milan.

Igor Tudor non vuole sorprese. Quando si parla di Juventus la vittoria è l’unico risultato ‘concepibile’ ma in certi momenti conquistare tre punti vuol significare molto di più che sistemarsi in classifica. La stagione bianconera è ricca di incognite perché figlia naturale dei disastri tecnici messi in atto durante la stagione passata.

Damien Comolli da una parte ed il tecnico croato dall’altra hanno provato, e stanno provando, a rimettere insieme i cocci dopo lo ‘tsunami’ Giuntoli–Motta. Il mercato, ancora decisamente incompleto nonostante manchi poco più di una settimana al termine delle trattative, è la conferma di una situazione non facile da rigenerare e gestire.

L’Allianz Stadium, ancora una volta, sarà ‘total black-white’ per sostenere, fin da subito, i ragazzi di Igor Tudor. Si attende la vittoria contro il Parma così come si attendono novità sostanziali, e sostanziose, dalle diverse trattative in essere, sia in uscita e che in entrata. Ed in entrata ritorna la suggestione Ademola Lookman.

Il ‘colpo gobbo’ è Ademola Lookman, via Nico Gonzalez?

La Juventus da una parte attende che si concretizzino altre uscite, Arthur Melo e Nico Gonzalez su tutti, dall’altra intende chiudere l’operazione infinita che riguarda Randal Kolo Muani con il PSG.

Alla Juventus, però, i pensieri volano sempre alti ed alla Continassa non hanno mai smesso di pensare ad Ademola Lookman, il 27enne attaccante dell’Atalanta, protagonista, suo malgrado, dell’estate mercantile 2025. Il giocatore inglese, naturalizzato nigeriano, è ritornato a Zingonia dove è stato accolto ‘freddamente’ dai tifosi orobici.

Come riportato da tuttojuve.com Ademola Lookman non è l’immagine della felicità. Il mancato passaggio all’Inter ha lasciato il segno. Ma chiusa una porta si può sempre aprire un portone… chiamato Juventus. A pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva non si registrano movimenti concreti attorno al giocatore atalantino che lascino presupporre una sua immediata partenza.

“La Juventus ci potrebbe pensare offrendo 20 milioni di euro più Nico Gonzalez valutato 30 milioni di euro“. Il fattore tempo non gioca a favore della Juventus ma l’uscita dalla Continassa di Nico Gonzalez, destinazione Atalanta o Atletico Madrid che sia, potrebbe dare un’accelerata al sogno di fine estate bianconero.

Yildiz, David, Kolo Muani, Lookman. La Juventus cala il poker scudetto. Chissà.