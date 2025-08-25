Nico Paz al posto di Nico Gonzalez: intreccio Juve

Uno scenario incredibile che vede la Juventus ‘divisa’ tra Nico Gonzalez e Nico Paz: ecco cosa sta per succedere

Il tempo del calciomercato sta per finire, anche se mancano ancora sette giorni abbondanti affinché le big del nostro calcio possano ultimare le operazioni finali. Tra queste la Juventus, in primissimo piano, dal momento che la rosa di Tudor è tutto fuorché completa in questo momento.

Si cerca un centrocampista dinamico, da schierare davanti alla difesa, in sostituzione di Douglas Luiz. Il brasiliano è infatti sbarcato in Premier League, ad un anno dall’addio all’Aston Villa. Dopo aver speso 50 milioni – contropartite comprese – nel luglio 2024, la Vecchia Signora ha deciso di lasciarlo andare via per poco più della metà. A credere nel rilancio di Douglas Luiz è il Nottingham Forest che, ad oggi, è tra le società più attive in Inghilterra. La Juventus dovrà fare i conti, molto presto, sulla questione difesa. Non era un mistero il fatto che la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli stesse pensando con forza al ritorno di Renato Veiga, fuori dai piani del Chelsea di Maresca.

Alla fine però il portoghese si è accasato in Spagna, ha scelto il Villarreal lasciando i bianconeri costretti a guardare altrove. E l’attacco? Ecco, dulcis in fundo, proprio il reparto avanzato nel quale l’ultima speranza in entrata si chiama Randal Kolo Muani. Per il francese, che da tempo ha l’accordo coi bianconeri per rientrare a Torino dopo i sei mesi di prestito, c’è un ostacolo: la richiesta del PSG.

Dopo che pareva vicino al prestito oneroso con obbligo di riscatto, la domanda dei francesi è schizzata sui 60 milioni: troppi, evidentemente, per la dirigenza juventina. E poi c’è Nico Gonzalez che, già da qualche settimane, viene accostato con forza a diverse importanti società, arabe e non solo: per la Juventus non è più una priorità.

Da Nico Gonzalez a Nico Paz: Juve-Atletico, che intreccio

Il destino di Nico Gonzalez potrebbe presto intrecciarsi con quello di Nico Paz, trequartista del Como che l’Inter ha corteggiato per mesi. Da un argentino all’altro con un club in comune: l’Atletico Madrid.

Pare infatti che i ‘Colchoneros’, che da tempo trattano l’acquisto dell’ex Fiorentina, siano oggi molto interessanti pure al gioiellino di scuola Real Madrid sul quale i ‘Blancos’ mantengono un diritto di ricompra. A parlare di questa possibilità è ‘Fichajes’ che sostiene come il 20enne di Santa Cruz de Tenerife, esploso agli ordini di Cesc Fabregas, potrebbe essere il prossimo colpo dell’Atletico.

Andrà quindi valutato il destino di Nico Gonzalez che potrebbe finire per vedere scomparire le possibilità di diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid proprio in favore di Nico Paz. Staremo a vedere, alla fine, chi avrà la meglio.