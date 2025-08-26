Clamoroso Vlahovic, annuncio ufficiale: “È impossibile”

Arrivano novità clamorose riguardo il futuro di Dusan Vlahovic: l’annuncio ufficiale sull’attaccante serbo sorprende

La Juventus ha iniziato bene il proprio campionato trovando i primi tre punti della stagione battendo 2-0 il Parma all’Allianz Stadium ed oltre a David è andato a segno anche Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, partito dalla panchina, è entrato in campo per l’ultima parte del secondo tempo ed ha firmato la rete che ha chiuso la contesa subito dopo l’espulsione di Cambiaso che avrebbe potuto complicare i piani dei bianconeri. Al di là della rete, però, Vlahovic ha sfruttato al meglio i pochi minuti che aveva a disposizione, mostrando grande abnegazione e nel post partita ha ricevuto gli elogi di Igor Tudor.

Il tecnico croato, però, a DAZN non si è voluto sbottonare troppo su quello che sarà il futuro del serbo o sul possibile arrivo di Kolo Muani, facendo capire come in quest’ultima settimana di mercato tutto potrebbe ancora accadere. Nonostante il gol e la buona prova offerta, Vlahovic resta un giocatore considerato in uscita dalla Juventus che spera di ricevere presto qualche offerta in modo da poter poi reinvestire il tesoretto guadagnato sul suo sostituto che dovrebbe essere l’attaccante francese del PSG.

Qualora ciò non accadesse, allora l’attaccante serbo resterebbe alla corte di Tudor e del suo futuro se ne riparlerebbe a gennaio o a fine stagione. Con il contratto in scadenza nel 2026, il rischio che Vlahovic possa andare via a zero è alto e qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di un rinnovo in caso di permanenza. Ipotesi scartata dal giornalista Gianni Balzarini che, tramite il suo canale YouTube, ha fatto sapere come ad oggi il rinnovo sia impossibile.

Vlahovic, il rinnovo è impossibile: arriva l’annuncio ufficiale

Una rondine non fa primavera recita il detto e vale anche per Dusan Vlahovic. Il gol firmato contro il Parma non ha cambiato la posizione della Juventus che resta intenzionata a cedere l’attaccante serbo in questa sessione di mercato, a patto che arrivi l’offerta giusta. I bianconeri attendono solamente il suo addio per poter riportare a Torino Kolo Muani che ha già un accordo di massima con la Vecchia Signora.

Qualora Vlahovic non venisse ceduto in questa sessione di mercato, tutto sarebbe rimandato a gennaio e Tudor potrà contare su di lui almeno per i prossimi mesi. Tuttavia, la Juventus vorrebbe evitare questo scenario poiché significherebbe aumentare le probabilità di un addio a parametro zero, anche perché Madama non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto del serbo. A confermarlo è stato il giornalista di Sportmediaset Gianni Balzarini che sul suo canale YouTube, ha escluso totalmente un possibile rinnovo di Vlahovic.

Per Balzarini, la Juventus non accontenterà mai le richieste economiche di Vlahovic: “La Juve in ogni caso non proporrebbe mai a Vlahovic un rinnovo a quelle cifre e di conseguenza credo che sia impossibile che ci sia una probabilità sul cento che si arrivi a questo rinnovo” ha dichiarato sicuro. Le strade rimaste, dunque, sono solamente due: o Vlahovic verrà ceduto negli ultimi giorni di mercato oppure andrà via a parametro zero la prossima estate.