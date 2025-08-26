Clausola aggirata e via libera: la Juventus batte un altro colpo

Ultimi giorni di mercato ed ultime possibilità di chiudere le trattative più importanti in corso. Damien Comolli non ha intenzione di mollare nessuno degli obiettivi prefissati.

Le due ultime due gare pre-campionato contro il Borussia Dortmund e l’Atalanta, per quanto amichevoli ‘agostane’, qualche segnale positivo lo avevano già lanciato. La gara interna contro il Parma, che ha segnato l’esordio in campionato della formazione guidata da Igor Tudor, quei segnali li ha confermati tutti ed anche qualcosa in più.

La Juventus di oggi non ha i fuoriclasse del suo assai recente passato, Kenan Yildiz, escluso, ma se non li ha la responsabilità è solo, e soltanto, di coloro che vi erano prima dell’attuale direttore generale bianconero, Damien Comolli. Da Cristiano Giuntoli a Maurizio Arrivabene.

Una Juventus senza campioni che cerca ancora qualcosa sul mercato. Randal Kolo Muani resta un obiettivo concreto anche se le sempre crescenti richieste economiche del PSG, ed il tempo che passa, rendono la positiva conclusione dell’operazione sempre più difficile. La società bianconera, però, non guarda soltanto al suo fronte offensivo.

La Juventus continua infatti a muoversi sul mercato degli esterni e nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti per Arnau Martinez, terzino destro spagnolo, classe 2003, in forza al Girona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa sta registrando significativi passi in avanti.

Arnau Martinez Juve: la clausola

Arnau Martinez è uno dei prospetti più interessanti della Liga, già da tempo nel mirino di diversi club europei. In Italia il suo nome è finito sul taccuino anche del direttore sportivo del Napoli, ex Juve, Giovanni Manna, poiché ritenuto profilo perfetto come alternativa al capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo.

L’accordo di Arnau Martinez con il Girona prevede una clausola rescissoria pari a 14 milioni di euro. Il club spagnolo potrebbe, però, rivedere le sue posizioni e scendere fino a 10 milioni di euro, una cifra ‘spendibile’ per un giocatore giovane che può risultare un rinforzo importante per la corsia destra.

Ritornato, in prestito, in Premier League, al Nottingham Forest, Douglas Luiz, ritornato, in prestito, in Brasile, al ‘suo’ Gremio, Arthur Melo, ora Damien Comolli attende altre uscite, anche in prestito, magari con ‘qualche’ obbligo di riscatto, che possano poi permettere nuove operazioni in entrata.

All’interno di una sessione di mercato c’è un tempo per vendere ed uno per acquistare. Per tutte le società, ma ancor più per la Juventus, di tempo non è rimasto ancora molto.