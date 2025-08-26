La bufera Isak scuote la Juve: per Vlahovic è chiusa

Il valzer delle punte è una pietra miliare delle mosse di Comolli: così la trattativa per il serbo è ai titoli di coda

Un gol e tante cosi utili per Dusan Vlahovic che, gettato nella mischia nell’ultimo quarto di gara, non solo ha tolto le castagne del fuoco ad una Juve che si era complicata la vita con l’espulsione di Cambiaso, ma sta continuando a lanciare segnali importanti in chiave mercato.

Nonostante le tante voci riguardanti il suo possibile addio, l’attaccante serbo si sta allenando con professionalità facendo parlare il campo. Rispetto a qualche settimana fa – quando il suo addio sembrava configurarsi come lo scenario inevitabile – tante cose sono cambiate.

Con Comolli che potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per Kolo Muani indipendentemente dalla cessione dell’attuale numero della ‘Vecchia Signora’, Vlahovic sembra vivere al meglio l’opportunità di giocare (e segnare) senza troppe pressioni. Il ruolo di ricambio di lusso non sembra gravargli più di tanto, anzi. I 12 milioni di euro attualmente percepiti dall’ex centravanti della Fiorentina all’ombra della Mole sono poi un altro importante tema di riflessione.

Calciomercato Juventus, intreccio con Isak: nuova svolta Vlahovic

Quale club sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche del serbo? Nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, anche il Newcastle avrebbe lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo del numero 9 della Juve. Con la sempre più probabile cessione di Isak al Liverpool, i Magpies sono alla ricerca di un attaccante strutturato, forte fisicamente e in grado di dare verticalità alla manovra.

Del resto non è la prima volta che Vlahovic viene accostato ai bianconeri d’Inghilterra. Tuttavia, l’orientamento attuale del bomber sarebbe quello di restare alla Juventus per un’altra stagione fino alla scadenza del suo contratto. Una direzione – quest’ultima – imboccata da un punto di vista mediatico anche da Sandro Sabatini.

Nel commentare la prova fornita dal serbo nel primo impegno ufficiale della stagione, il giornalista e opinionista Mediaset ha infatti chiosato: “Poi c’è anche Vlahovic che se gioca così è inutile darlo via. Una coppia di attaccanti come David e Vlahovic ce l’hanno poche squadre in Europa e credo che alla fine i bianconeri la sfrutteranno“. In un senso o nell’altro, si preannunciano ultimi giorni di mercato scoppiettanti: Comolli è chiamato a battere un colpo per mettere Tudor nelle condizioni di tenere il passo di Napoli ed Inter, sulla carta più struttati dei bianconeri.