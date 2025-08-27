Donnarumma alla Juve: il rifiuto che ha cambiato tutto

Gigio Donnarumma è stato vicino alla Juve ma un rifiuto ha fatto saltare tutto: il retroscena spiazza completamente i tifosi.

Gigio Donnarumma è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il Paris Saint-Germain ha dato il benservito al portiere della Nazionale italiana, che pure arriva da una stagione dove è stato grande protagonista nel triplete conquistato dalla squadra allenata da Luis Enrique. I parigini hanno scelto di puntare su Lucas Chevalier, appena arrivato dal Lille per circa 40 milioni di euro: il club del presidente Nasser Al-Khelaifi vuole quindi liberarsi di Donnarumma e del suo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno in Italia. Non è un segreto che l’Inter tenga in forte considerazione l’ex Milan per il dopo Sommer: tuttavia è la Juve la squadra che è stata più vicina a intavolare una trattativa per il ritorno di Gigio in Serie A. Lo scorso giugno, infatti, il Manchester City si era fatto sotto per Michele Di Gregorio, che in precedenza era stato corteggiato anche dal Liverpool.

Il numero uno bianconero aveva ricevuto un’offerta molto interessante dai Citizens. Il tecnico del City, Pep Guardiola, lo considera un portiere di grande livello e avrebbe davvero gradito averlo nella sua squadra in questa stagione. Di Gregorio, pur lusingato dall’offerta degli inglesi, ha scelto però di rimanere alla Juventus.

Donnarumma alla Juventus: perché il colpo è saltato

Proprio questo rifiuto ha fatto saltare il possibile arrivo di Donnarumma in bianconero: un eventuale sbarco di Di Gregorio all’Etihad avrebbe tagliato fuori il Manchester City dalla corsa all’estremo difensore azzurro, lasciando quindi campo libero all’assalto juventino. Invece ora è proprio il City il club più vicino all’acquisto di Donnarumma: se in questi giorni gli inglesi riusciranno a vendere Ederson potranno poi finalizzare il colpo dal PSG, magari anche con un’operazione ‘last minute’ a prezzi leggermente più bassi.

Niente da fare per la Juve, che avrebbe comunque avuto non poche difficoltà a far quadrare i conti: i bianconeri non possono infatti offrire a Gigio lo stipendio richiesto, pertanto Donnarumma avrebbe dovuto abbassare (e non di poco) le proprie pretese economiche per cominciare una nuova avventura a Torino.

Nonostante Donnarumma sia da anni un pallino della Juventus anche stavolta il suo arrivo in bianconero è rimandato: nel suo futuro c’è la Premier League, Guardiola lo aspetta a braccia aperte.