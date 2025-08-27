Ribaltato il futuro di Vlahovic: annuncio sconvolgente

Futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus completamente ribaltato: arriva l’annuncio che sconvolge i tifosi bianconeri

La vittoria ottenuta alla prima giornata con il Parma per 2-0 ha dato tante indicazioni positive alla Juventus ed ancora una volta è emerso tutto il talento di Kenan Yildiz che ha propiziato entrambe le reti bianconere con due assist importanti.

Oltre al gol firmato da David, anche Dusan Vlahovic ha timbrato il cartellino, andando a segno per la seconda gara consecutiva dopo la rete siglata nel Trofeo Bortolotti contro l’Atalanta. L’attaccante serbo, partito in entrambe le gare dalla panchina, si sta allenando bene e con grande professionalità in questi giorni nonostante le tanti voci di mercato e lo stesso Igor Tudor si è detto soddisfatto dal suo atteggiamento.

Sebbene stia avendo un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo, però, Vlahovic è considerato ancora in uscita da parte della Juventus che è decisa nel venderlo per riportare a Torino a Kolo Muani. L’attaccante francese ha già un accordo con la Vecchia Signora che è al lavoro per trovarlo anche con il Paris Saint-Germain e tutto fa pensare che la situazione si sbloccherà solamente una volta che Vlahovic avrà lasciato la Continassa.

Cedere l’attaccante serbo, tuttavia, si sta rivelando molto complicato e non è da escludere che alla fine possa restare a Torino, facendo saltare il ritorno di Kolo Muani. Sul futuro di Vlahovci si è espresso anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini che ha sconvolto i tifosi bianconeri con un annuncio a sorpresa.

Futuro Vlahovic, cambia tutto: l’annuncio di Paganini sconvolge i tifosi

In attesa di sciogliere le riserve sul proprio futuro, Dusan Vlahovic continua a lavorare sodo e a segnare con la maglia della Juventus, ancora decisa nel venderlo quanto prima. Tutto, però, potrebbe cambiare qualora i bianconeri non riuscissero nel loro intento e sulla situazione del serbo si è soffermato il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini che, con grande sorpresa di tutti, ha fatto sapere come l’attaccante serbo potrebbe anche rinnovare il proprio contratto.

L’attuale contratto di Vlahovic scadrà a giugno 2026 e la Juventus rischia dunque di perderlo a zero qualora non riuscisse a venderlo in questa sessione di mercato. Tuttavia, per Paganini ci sono le possibilità non solo di una permanenza, ma addirittura di un rinnovo: “Mah…vuoi vedere (come ho già scritto) che la Juventus proverà a rinnovare il contratto di Vlahovic che caso strano lo vuole a tutti i costi Allegri al Milan?” ha scritto sul proprio profilo X.

Un annuncio sconvolgente e del tutto controcorrente rispetto alle notizie degli ultimi giorni che ritengono assai improbabile un rinnovo del contratto del serbo, soprattutto alla cifre richieste da quest’ultimo. A cinque giorni dalla fine del mercato tutto può ancora accadere e la situazione resta da monitorare con attenzione.