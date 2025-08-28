Dieci milioni dalla Capitale: addio Juventus

I dieci milioni di euro offerti dalla squadra della Capitale fanno saltare per aria i piani della Juventus: la firma è molto vicina.

La Juventus cercherà di essere protagonista in questi ultimi giorni di mercato. I bianconeri hanno offerto una buona prova nel match di esordio in campionato contro il Parma ma la rosa ha chiaramente bisogno di una o due aggiunte per competere davvero per i traguardi più ambiti. L’impressione è che Comolli voglia regalare a Tudor soprattutto un centravanti (Kolo Muani?) e un esterno: il nome più gettonato è quello di Edon Zhegrova del Lille.

Tuttavia non è da escludere anche un altro colpo per la fascia destra. In questo calciomercato estivo è arrivato Joao Mario dal Porto: il giocatore sta facendo molto bene ma l’idea della dirigenza è quella di andare a caccia anche di un altro esterno che possa alternarsi con il portoghese.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che pare far saltare per aria tutti i piani di Comolli e Chiellini. Uno degli obiettivi della Juventus per la corsia destra starebbe infatti per sfumare: le ultime indiscrezioni danno il giocatore molto vicino all’accordo con un club di Premier League.

Offerta da dieci milioni: niente Juve, vola in Premier

Il profilo in questione è quello di Arnau Martinez, classe 2003, terzino destro che milita nel Girona. Nelle ultime stagioni il giovane calciatore è diventato un elemento importante dei catalani: nell’ottobre 2023 Arnau Martinez è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy assegnato da Tuttosport.

L’esterno spagnolo ha tutte le caratteristiche giuste per Igor Tudor ed è per questo che la Juve stava cercando di arrivare a un accordo con il Girona per il trasferimento del 22enne a Torino. Gli ultimi rumors rivelano però che il futuro di Arnau Martinez non sarà alla Continassa. Stando a quanto riportato dal giornalista Santi Aouna è appena arrivata un’offerta molto importante da parte dell’Arsenal.

I Gunners hanno infatti presentato al Girona una proposta da 10 milioni di euro, caratterizzata da 8 milioni di base fissa e 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Il club della Liga ci sta pensando su ma dalle voci che arrivano dalla Spagna la trattativa potrebbe davvero andare a buon fine, anche perché la possibilità di giocare nell’Arsenal convince molto il giocatore. Una beffa per la Juve, che dovrà quindi virare su altri obiettivi.