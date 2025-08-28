Sorteggi Champions League, la Juve pesca malissimo: Real e Liverpool per Tudor

L’urna di Nyon e gli accoppiamenti in vista della prima fase della massima competizione continentale per club

In procinto di chiudere il mercato con gli acquisti che ancora mancano per completare la rosa, la Juventus guarda ai prossimi impegni ufficiali con la convinzione di potersi ritagliare un ruolo da protagonista in campionato e non solo. Per farlo, però, servirà riuscire a chiudere quelle trattative che, ancora in essere, potrebbero imprimere una direzione particolare alle velleità stagionali della ‘Vecchia Signora’.

Allargando il nostro punto di osservazione, quella di oggi è una giornata molto importante in chiave internazionale. I sorteggi di Champions League, si sa, sono da sempre un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. Dal canto loro, i bianconeri sono chiamati a riscattare la brutta eliminazione patita nei play off della scorsa edizione quando Yildiz e compagni furono estromessi dal non irresistibile Psv di Thiago Motta. Ricordiamo che la Juventus, al pari dell’Atalanta, è inserita in seconda fascia; prima fascia per l’Inter, finalista lo scorso anno mentre i Campioni d’Italia uscenti del Napoli veleggiano in terza fascia.

Simulazione Sorteggi Champions League: urna tutt’altro che benevola per la Juve, ecco le avversarie

Sarà possibile vedere la cerimonia dei sorteggi a Nyon a partire dalle 17.45. Le 36 squadre – come noto – sono inserite in un unico girone: ogni squadra affronterà otto avversarie, due per ognuna delle quattro fasce in cui sono state ripartite. La simulazione del sorteggio fatta dalla nostra redazione ha ‘consegnato’ un’urna non particolarmente benevola per la Juventus.

La compagine di Tudor, stando alla simulazione in questione, ha pescato due degli spauracchi di quest’edizione di Champions League: il Liverpool di Arne Slot e il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso. Protagonisti di un mercato esaltante, le due squadre vogliono detronizzare il Psg delle meraviglie di Luis Enrique e per farlo non hanno di certo badato a spese anche quest’estate.

Il sorteggio simulato ha poi ‘consegnato’ alla Juve anche Villarreal e Club Brugge, oltre al Marsiglia di De Zerbi – una delle rivelazioni di quest’anno – e lo Sporting CP, affrontato nei quarti di finali di Europa League nella stagione 2022/23. Molto più abbordabili – come prevedibili – gli avversari provenienti dalla quarta fascia: Kobenhavn e Kairat, anche se fossero confermati nel sorteggio ‘reale’, di certo non possono far paura ad una Juve chiamata a fare la voce grossa in tutte le competizioni che la vedranno protagonista.