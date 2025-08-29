‘Scambio’ per Nico Gonzalez: il sì fa volare la Juve

L’argentino crea importanti margini di manovra per Comolli: il via vai che apre le porte segnando l’autentica svolta

Giunto alle sua battute conclusive, il mercato poco appariscente della Juventus continua a ruotare attorno ai soliti nodi. Nonostante i fitti dialoghi imbastiti da tempi non sospetti, Comolli non è ancora riuscito a dare la sterzata decisiva per chiudere l’operazione Kolo Muani. Nonostante non rientri nel suo progetto tecnico, il Psg non è affatto intenzionato a fare sconti per l’attaccante francese valutato non meno di 65 milioni di euro.

E così, tra tanti ‘vorrei ma non posso’, un altro profilo da cerchiare in rosso è sicuramente quello di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino, corteggiato dall’Atletico Madrid, potrebbe fare le valigie nel caso in cui arrivasse una proposta da circa 30 milioni di euro.

I Colchoneros, però, non vorrebbero aprire all’obbligo di riscatto, arroccandosi dietro un diritto di riscatto che poco intriga Comolli che vorrebbe almeno la certezza di rientrare almeno parzialmente dall’investimento fatto per portare l’argentino all’ombra della Mole. Nonostante le parole del dirigente bianconero, però, il canale Madrid-Torino non è affatto interrotto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna ne sono sicuri: l’intreccio ‘libera’ Nico

In tal senso un ruolo determinante sarà sicuramente ricoperto da quelle cessioni che garantirebbero ai madrileni importanti spazi di manovra. Ecco perché, in un mosaico ancora tutto da comporre, occhio a quanto sta succedendo sul fronte Javi Galan.

Come evidenziato da Marca, infatti, l’esterno sinistro sta riconsiderando l’opportunità di fare le valigie e lasciare l’Atletico. Tutt’altro che elettrizzato all’idea di ricoprire il ruolo di comprimario, lo spagnolo classe ’94 avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Dal canto suo, Simeone non si opporrebbe affatto ad una cessione che metterebbero i madrileni nelle condizioni di completare l’organico con i rinforzi richiesti dall’allenatore argentino. La cessione di Galan – dunque – agevolerebbe almeno in linea ipotetica l’assalto finale dell’Atletico per Nico Gonzalez.

La Juventus – va da sé – osserva l’evolversi della situazione assolutamente interessata. Con i soldi ricavati dall’argentino, i bianconeri potrebbero infatti riannodare i fili del discorso per Zhegrova, sul quale comunque il Marsiglia è in pole position. L’esterno del Lille – in rotta di collisione con il suo club – ha ottenuto il passaporto albanese che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di non occupare lo slot extracomunitario rimasto. Le prossime ore, in un senso o nell’altro, contribuiranno a sciogliere le ultime riserve.