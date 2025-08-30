Clamoroso Juve, firma e clausola: game over Vlahovic

La trattativa per l’attaccante ha fatto registrare un nuovo clamoroso punto di svolta: come cambiano le carte in tavola

Autentico protagonista nella sfida contro il Parma con il gol che di fatto ha chiuso la partita, Dusan Vlahovic continua ad essere uno dei fari della soporifera sessione estiva di calciomercato della Juventus. Nonostante le tante voci, però, l’attaccante serbo dovrebbe comunque restare all’ombra della Mole almeno fino alla scadenza del suo contratto.

Ad affermarlo è stato lo stesso Comolli a margine dei sorteggi di Champions League a Nyon specificando come le chances di permanenza dell’ex centravanti della Fiorentina ‘siano del 99%’. Effettivamente negli ultimi giorni il Milan, il club maggiormente intenzionato a far saltare il banco, ha virato su altri obiettivi. Dopo aver chiuso per Nkunku, infatti, i rossoneri sono in trattative con la Roma per lo scambio di prestiti tra Gimenez e Dovbyk. A meno di clamorosi colpi di scena, insomma, Vlahovic non dovrebbe dunque rinfoltire i ranghi dell’organico di Allegri. Ma in caso di permanenza del suo numero 9, quali saranno le mosse della Juventus?

Calciomercato Juventus, nuovo contratto per Vlahovic: così cambia tutto

Ricordiamo che l’attaccante serbo è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 in virtù del quale percepisce attualmente 12 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi soldi per una Juve che ormai da mesi sotto al gestione Comolli ha avviato una politica volta all’abbattimento del monte ingaggi e a un generale contenimento delle spese.

Per evitare di correre il rischio di perdere Vlahovic a zero, però, Comolli potrebbe comunque decidere di proporre all’entourage dell’attaccante il rinnovo contrattuale a cifre sicuramente inferiori rispetto a quelle attualmente percepite. A riferirlo è stato Marcello Chirico che nel corso della diretta Twitch di Controcalcio non solo ha toccato quest’argomento, ma anche specificato che nella proposta della Juve ci sia anche il tentativo di inserimento di una clausola rescissoria.

Di seguito le parole di Chirico: “La Juventus ha messo sul tavolo a Vlahovic un nuovo contratto di tre anni con ingaggio spalmato a 6,8 milioni di euro a stagione. L’accordo prevederebbe anche una clausola rescissoria dal valore di 28 milioni”. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il club bianconero sta continuando ad accarezzare l’idea di riportare Randal Kolo Muani all’ombra della Mole: nelle prossime ore proseguiranno i contatti tra i due club per provare a chiudere una telenovela che ormai va avanti dall’inizio dell’estate.