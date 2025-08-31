Il Bayern Monaco lo frega alla Juve: prestito con obbligo di riscatto

Dai bianconeri ai bavaresi, la richiesta è chiara ed è stata assolutamente recepita: tutte le opzioni sul tavolo negoziale

Sfogliando la margherita, la Juventus si ritrova a vivere gli ultimi giorni della sua sessione di calciomercato sempre con gli stessi petali. Da una parte il fronte cessioni, con i nuovi contatti avuti con l’Atletico Madrid per provare a sbloccare la ‘partita’ Nico Gonzalez. Dall’altro l’alveo rappresentato dai nuovi possibili acquisti: Kolo Muani in primis, ma non solo.

Già, perché il lunghissimo tira e molla con il Psg non è ancora finito. Cambiando le carte in tavola, la ‘Vecchia Signora’ sta ragionando sulla possibilità di proporre al club francese un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di condizioni più o meno complicate.

I Campioni d’Europa uscenti, però, non sono ancora entrati nell’ordine di idee di abbassare le proprie pretese e continuano a chiedere almeno 70 milioni di euro per lasciar partire un calciatore che comunque non fa parte del progetto tecnico di Luis Enrique. Nonostante la mancata partenza di Vlahovic e le dichiarazioni di facciata di Comolli, la Juve è ancora convinta di potersi ritagliarsi nuovi spiragli di manovra last minute, ma il fattore tempo non può non essere preso in considerazione.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Openda: la richiesta del Lipsia

E così, sia pur continuando a mettere Kolo Muani in cima alla lista delle sue priorità, ‘Madama’ non può non cominciare a ragionare su soluzioni alternative. A cominciare ad esempio da Lois Openda, jolly offensivo del Lipsia che la Juventus conosce molto bene avendolo incrociato nell’ultima edizione della Champions League.

Sull’attaccante belga, però, nelle ultime ore ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco. Dopo aver visto sfumare al fotofinish la possibilità di ingaggiare Nicolas Jackson in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, i bavaresi si sarebbero fiondati con convinzione proprio su Openda che comunque il Lipsia non è affatto intenzionato a svendere.

Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, il club tedesco non aprirebbe ad un prestito con diritto di riscatto e, valutando il suo gioiello oltre 40 milioni di euro, spingerebbe per intavolare la trattativa a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto. Condizioni che, allo stato attuale della situazione, né la Juventus né il Bayern sembrerebbero essere pronte a mettere sul piatto.