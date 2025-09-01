Grave infortunio e nove mesi di stop: la Juventus è già stata avvisata

La mossa dei bianconeri non è tardata ad arrivare chiudendo di fatto il lungo tormentone: la ricostruzione di quanto successo

Doppio colpo scintillante per la Juventus che chiude nel migliore dei modi una campagna acquisti a tratti soporifera. Alla fine ha prevalso la linea Comolli che, dopo aver memorizzato le esose richieste avanzate dal Psg per Kolo Muani, ha deciso di affondare il colpo per Openda chiudendo nella notte la trattativa con il Lipsia.

La definizione dell’affare con il club tedesco – in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni – è caduta poche ore dopo l’intesa con il Lille per Zhegrova. Puntando sulla volontà del ragazzo, che ha recentemente ottenuto il passaporto albanese, l’area tecnica bianconera è riuscita a battere la concorrenza del Marsiglia che credeva di aver mosso le pedine giuste ai fini della chiusura della trattativa.

Con l’esterno offensivo kosovaro – che andrà di fatto a prendere il posto di Nico Gonzalez, bocciato da Tudor anche in questo primo scorcio di stagione – la ‘Vecchia Signora’ guadagna tanto in imprevedibilità e qualità giocando grossomodo nelle stesse zolle di campo calpestate da Francisco Conceicao nelle prime due gare di campionato.

L’infortunio prima del ribaltone: la Juve si gode il suo nuovo gioiello

Accolta con grande gioia dal popolo bianconero, la notizia dell’arrivo di Zhegrova, che tra pochi minuti atterrerà all’aeroporto di Caselle per sottoporsi alle visite mediche di rito con annessa firma sul contratto, è stata suffragata anche da altri tipi di considerazione.

L’ultima apparizione ufficiale dell’esterno offensivo kosovaro risale infatti allo scorso 4 dicembre 2024. Occasione nella quale l’allora jolly offensivo del Lille partiva largo a destra nel 4-2-3-1 di Genesio che però fu costretto a sostituire Zhegrova all’intervallo. L’inizio di un calvario che di fatto avrebbe tenuto fuori il neo acquisto della Juventus per tutta la stagione: a frenare il ragazzo è stata infatti una fastidiosa pubalgia che gli impedì di fornire il suo apporto nella seconda parte di stagione.

Considerazioni di carattere clinico delle quali chiaramente la Juve non ha potuto non tener conto. Evidentemente i dossier arrivati sulla scrivania di Comolli hanno convinto tutta l’area tecnica bianconera a puntare con decisione su un calciatore sul quale aveva messo gli occhi lo stesso Napoli nei tumultuosi giorni dell’addio di Kvaratskhelia. Ma questo è un altro discorso: è tutto pronto per l’inizio ufficiale di Edon Zhegrova, il Messi kosovaro che vuole far innamorare tutto il popolo bianconero.