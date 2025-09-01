Nico Gonzalez ha detto no: salta lo scambio col bomber

Il futuro di Nico Gonzalez sotto la lente d’ingrandimento: no secco allo scambio per il nuovo attaccante

Sono ore caldissime in casa Juventus per quel che concerne il calciomercato. La società torinese ha infatti intenzione di spingere il piede sull’acceleratore per completare la rosa e accontentare, alla fine, le richieste di Igor Tudor. Sia per quanto concerne le entrate che le nuove uscite.

A tal proposito sugli esterni qualcosa di grosso si è effettivamente mosso. I bianconeri hanno chiuso la trattativa per Edon Zhegrova, laterale del Lille che è da tempo sulla lista del dg Damien Comolli. Il giocatore, che ha passaporto albanese, è uno dei rinforzi sicuramente più richiesti di Tudor: il tecnico croato nella prima giornata contro il Parma si è addirittura ritrovato ‘costretto’ ad adattare Pierre Kalulu in quella zona del campo.

Parallelamente è stato definito anche il destino di uno dei big, arrivato esattamente un anno fa alla Continassa, e da un po’ con le valigie in mano. Il futuro di Nico Gonzalez è stato finalmente svelato: si chiama Atletico Madrid. Il calciatore argentino però negli ultimi tempi si era ritrovato al centro di un intreccio di mercato pazzesco che, alla fine, non si è tramutato in realtà. Da lontano, la Premier League ed il Milan.

Niente scambio: Juve-Nico Gonzalez, che retroscena

Nico Gonzalez alla fine ha scelto l’Atletico Madrid, un corteggiamento durato a lungo che tuttavia non è mai stato ‘superato’ da altre potenziali opzioni. Come quella riguardante il Fulham, notoriamente a caccia di un attaccante esterno di alto livello da qualche settimana a questa parte.

Gli inglesi, prima di provare a mettere sotto contratto Chukwueze del Milan – per il quale è ormai tutto fatto – avevano tentato uno scambio con la Juventus. Nel mirino proprio l’argentino ex Fiorentina che, di fatto, da tempo non era più una priorità di Tudor che ha deciso di attuare grossi cambiamenti alla rosa della Vecchia Signora. L’idea del Fulham? Nico Gonzalez più soldi per il cartellino di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano classe 2001 che però non ha scaldato sin da subito i cuori della dirigenza juventina.

Un no secco per il 24enne di Sao Domingos do Prata ma anche di Nico Gonzalez che non ha mai veramente gradito la destinazione inglese, avendo pure in tasca da settimane l’accordo con l’Atletico Madrid, unica vera destinazione nei pensieri dell’ala argentina. Un retroscena che oggi, evidente, ha ‘pagato’: perché alla fine Nico Gonzalez riuscirà a volare alle dipendenze del ‘Cholo’ Simeone e a vestire la maglia dei ‘Colchoneros’.

Nico Gonzalez lascia quindi la Juve per l’Atletico Madrid, dopo un’unica stagione nella Torino bianconera nella quale ha collezionato – senza brillare – 38 apparizioni tra campionato e coppe, con 5 reti e 4 assist vincenti all’attivo.