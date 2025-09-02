Fuori rosa e addio Juventus: ha già accettato

L’improvvisa proposta messa sul tavolo negoziale riscrive i termini di una lunga telenovela: ecco tutti i dettagli

Pur tra mille difficoltà rappresentate principalmente dai risicati margini di manovra, la Juventus è comunque riuscita a chiudere in modo più che dignitoso la propria sessione estiva di calciomercato. Gli innesti di Zhegrova e Openda hanno infatti completato in maniera virtuoso un parco attaccanti che può ora dire la sua non solo in campo nazionale, ma anche su altri tipi di palcoscenici.

Mere ed inevitabili logiche di bilancio hanno invece impedito a Comolli di chiudere operazioni in altri settori del campo. Sull’out destro – ad esempio – per rinforzare il quale si era pensato in modo concreto a Molina pur non registrando significative aperture da parte dell’argentino che ha spinto per restare all’Atletico; ma anche e (soprattutto) a centrocampo. Dopo aver strappato da diverse settimane l’intesa di massima con Matt O’Riley – poi finito al Marsiglia in prestito nell’ultimo giorno di mercato – la ‘Vecchia Signora’ ha infatti deciso di non chiudere l’operazione con il Brighton. Ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, nuovo intreccio con il Milan: la chiude il club turco

Tra i tanti profili accostati in tempi e in modi diversi ai bianconeri, negli ultimi giorni sembrava poter prendere pioda la clamorosa ipotesi Bennacer. Il centrocampista del Milan, finito ai margini del progetto tecnico di Allegri, avrebbe anche ricevuto il gradimento di massima da parte di Tudor una vera e propria trattativa tra la Juventus e i rossoneri, però, non è mai ufficialmente partita.

Possibile fardello per le casse del ‘Diavolo’ soprattutto alla voce ingaggio, il jolly algerino sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Tra i dossier di De Zerbi prima che il Marsiglia decidesse di virare su altri obiettivi, Bennacer sarebbe ora finito nel mirino del Trabzonspor. Alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale puntellare il proprio centrocampo, il club turco avrebbe individuato proprio nel mediano del Milan il calciatore giusto a cui consegnare le chiavi della propria mediana.

A rivelarlo è Sabah Spor che spiega come il Trabzonspor sia andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, arrivando anche a mettere sul piatto la prima proposta ufficiale. Prestito con diritto di riscatto: questa l’offerta avanzata dal club di Trebisonda che, dopo aver incassato la totale apertura da parte di Bennacer, si aspetta la risposta definitiva del Milan in tempi relativamente brevi.