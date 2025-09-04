Thiago Motta ritorna in Serie A: la Juve gode due volte

Il futuro del tecnico italo brasiliano rappresenta un punto di nodale importanza per le casse bianconere: svolta dietro l’angolo

Dopo aver ‘incassato’ la decisione ufficiale della Juventus di sollevarlo dall’incarico di guida tecnica della panchina bianconera, Thiago Motta si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Respinti i timidi abboccamenti arrivati in tempi e in modi diversi dal Brasile e dall’Arabia Saudita, l’ex allenatore del Bologna vuole valutare con calma il prossimo passo, forte anche del contratto da 5 milioni di euro a stagione che lo lega ancora alla Juve fino al 2027.

Accostato alla panchina del Milan prima che i rossoneri decidessero di virare su Massimiliano Allegri, Motta potrebbe beneficiare del valzer di allenatori che soprattutto in Premier League potrebbe innescarsi da un momento all’altro. Dal Fulham al Nottingham Forest e non solo: non sono pochi gli ambienti caldi dai quali potrebbe emergere un clamoroso ribaltone della guida tecnica a stretto giro di posta. Ma occhio anche all’evolversi della situazione in casa Inter.

Thiago Motta al posto di Chivu: come cambiano le carte in tavola

Dopo il ko interno patito dall’Inter per mano dell’Udinese, quella entrata nella sua fase centrale non è stata una settimana asettica per i nerazzurri. Partiti con il piede giusto con i cinque gol rifilati al Torino, Thuram e compagni sembrano essere ripiombati negli stessi errori che ne avevano caratterizzato la scorsa stagione chiusa con zero titoli nel palmares.

Chivu – insomma – dovrà essere molto bravo a tenere compatto l’ambiente per evitare che l’onda del dissenso possa infrangere quelle certezze che l’ex allenatore del Parma sta faticosamente provando a costruire. Parlare di panchina a rischia di per sé è assolutamente forzato. Va da sé, però, che le prossime settimane, impreziosite dai tanti impegni sia in campionato che in Champions League, forniranno sicuramente un quadro più chiaro delle ambizioni dell’Inter.

Nel caso in cui non dovesse ingranare, l’epilogo per Chivu potrebbe essere non molto diverso dalla sorte ‘capitata’ a Thiago Motta alla guida della Juventus. E che possa essere proprio l’ex allenatore bianconero un profilo credibile per i meneghini in caso di debacle totale di Chivu?

Uno scenario che, secondo quanto riportato da Top Calcio 24, non rappresenta una vera e propria utopia. Accostato già ai vice Campioni d’Europa nei giorni immediatamente successivi all’addio di Inzaghi, Motta conosce molto bene l’ambiente essendo stato uno dei protagonisti del Triplete, proprio come il suo ex compagno di squadra Chivu. Da non trascurare poi neanche la suggestione Mourinho il cui possibile ritorno all’Inter è bancato ben 34 volte la posta su Bet 365. Piste clamorose non ancora battute, almeno per il momento: in futuro chissà…