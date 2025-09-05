Annuncio ufficiale e addio: la Juve beffa il Real Madrid

Il mercato non si è affatto fermato per l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’: l’incrocio è assolutamente stellare

Incamerati altri tre punti importanti grazie alla sofferta vittoria maturata al ‘Ferraris’ contro il Genoa, una Juventus fortemente ridimensionata dagli impegni dei vari Nazionali ha messo nel mirino la prossima gara di campionato. Un appuntamento di certo non banale visto che Yildiz e compagni ospiteranno in casa l’Inter di Chivu.

Sebbene si sia chiuso da qualche giorno – almeno in Italia – il mercato intanto continua a far parlare di sé. Oltre ai tanti retroscena legate alle trattative che poi non si sono concretizzare, l’orizzonte è già proiettato verso il mercato invernale. Con gli ultimi due colpi Comolli ha sicuramente alzato l’asticella di una squadra, però, ancora incompleta in reparti tutt’altro che banali. Oltre a monitorare l’annoso dossier degli esterni, non è affatto escluso un ‘restyling’ della zona nevralgica del campo in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, fari puntati su un obiettivo del Real: lo scenario

Certo, a meno di cessioni eclatanti, il budget per la prossima sessione di calciomercato sarà piuttosto esiguo. Ciò non toglie, però, che le prossime settimane possano segnare un autentico spartiacque per quegli affari che, cerchiati in rosso dalla Juve, potrebbero prendere piede alle giuste condizioni.

Una traccia da non trascurare in quest’ottica arriva direttamente dall’Inghilterra ed è rimbalzata per il tramite del Daily Mail. Stando a quanto riferito dal tabloid britannico, anche la Juventus si sarebbe inscritta nella lista dei pretendenti per Angelo Stiller, versatile centrocampista attualmente in forza allo Stoccarda.

Accostato già in diverse circostanze ai bianconeri, il tedesco classe 2001 – che fa gola anche al Real Madrid e al Manchester United – in una recente intervista non ha nascosto la tentazione di mettersi in gioco in un campionato diverso dalla Bundesliga. Di seguito le sue parole: “Ora come ora non sto pensando ad un trasferimento; in generale, mi piacerebbe trasferirmi all‘estero in futuro, ho trovato fantastica la scelta di Florian Wirtz di andare al Liverpool“.

Vertice basso di un centrocampo a tre, Stiller nelle ultime stagioni è cresciuto tanto nel modo di gestire i ritmi dell’incontro variando possesso orizzonte ad imbucate centrali in verticali. Una poliedricità che gli ha permesso di essere utilizzato all’occorrenza anche da mezzala, soprattutto in situazioni emergenziali.

Difficile credere che la Juve possa decidere di far saltare il banco a gennaio; molto più verosimile, invece, immaginare che l’interessamento dei bianconeri sia proiettato verso la sessione estiva. La folta concorrenza internazionale, però, rappresenta un dato di fatto da non trascurare.