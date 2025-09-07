Il Milan lo frega alla Juve: in volo per il sì

Dai bianconeri ai rossoneri, hanno già comunicato tutto: così Comolli è costretto a tirare i remi in barca

Una Juventus fortemente ridimensionata dagli impegni delle varie Nazionali ha cominciato a preparare il big match contro l’Inter alla ripresa del campionato. Nel frattempo, l’area tecnica bianconera sta continuando a guardarsi intorno per capire i margini di manovra sui nuovi possibili colpi in entrata.

Gli innesti di Zhegrova ed Openda hanno inevitabilmente aumentato il ventaglio di alternative a disposizione di Igor Tudor. Non è andato a buon fine, invece, l’assalto all’esterno destro. Memorizzata la volontà di Molina di continuare la sua esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid, la Juve ha tentato invano di convincere il Nizza ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto per Clauss.

Netta la chiusura dei rossoneri che valutano soltanto la cessione a titolo definitivo del ragazzo. Nel mezzo, da menzionare anche i sondaggi esplorativi effettuati da Comolli per Arnau Martinez: anche in questo caso, però, la formula dell’affare ha rappresentato un ostacolo insormontabile per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Milan fa sul serio per Arnau Martinez

Nonostante la scadenza del contratto fissata nel 2027, risulterà piuttosto difficile per la Juventus riuscire a convincere il Girona a lasciar partire Martinez in prestito anche per via della concorrenza tutt’altro che banale per il jolly iberico. A tal proposito, occhio soprattutto alle mosse del Milan.

Protagonisti di una sessione estiva di calciomercato interessante in ottica uscite ma molto meno incisiva in entrata, i rossoneri si stanno guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti per la fascia destra. Di fatto, se si esclude Zachary Athekame abituato però ad un raggio d’azione meno avanzato, un vero e proprio ricambio di Saelemaekers non c’è. Anche per questo – secondo quanto riferito da Tuttosport – Igli Tare avrebbe riannodato i fili del discorso proprio per Arnau Martinez.

Il Girona valuta il ventiduenne esterno destro tra i 12 e i 13 milioni di euro. Tuttavia, da non escludere che, all’approssimarsi della scadenza del contratto del ragazzo, il club iberico possa accettare anche un’offerta un po’ più bassa per evitare di correre il rischio di perderlo a zero. Dal canto suo, il Milan valuta il da farsi pronto a giocarsi le sue carte in vista di gennaio: la Juventus è avvisata.