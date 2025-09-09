Colpo a zero dalla rivale, la Juventus prepara l’affare sontuoso per il 2026

La Juventus sogna un colpo pazzesco per l’estate 2026: lascia la rivale e firma a zero coi bianconeri, è un grande affare

L’estate bianconera sta per lasciare spazio, definitivamente, al campo. Il lavoro portato avanti da Damien Comolli in sede di calciomercato ha regalato non poche sorprese ai tifosi della Vecchia Signora.

Una Juventus rinnovata nel gruppo, con tante cessioni e molti nuovi innesti, la certezza più grande si chiama Igor Tudor. Il tecnico croato dopo essersi guadagnato sul campo la riconferma, con l’accesso alla Champions League, ha collaborato attivamente per completare la rosa e riportare la Juve ad essere competitiva tanto in Serie A quanto proprio in Champions League. Da qui l’arrivo di puntelli come Joao Mario che per qualità e duttilità risulterà sicuramente prezioso durante l’annata. Ma anche gli ultimissimi arrivati a potenziare l’attacco, come Lois Openda ed Edon Zhegrova, rappresentano un salto di qualità non indifferente per il reparto avanzato bianconero.

L’impossibilità ad arrivare alla riconferma di Kolo Muani ha spinto il direttore generale Comolli a stringere la presa sulla polivalente punta belga, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. E Zhegrova? Un pallino dei vertici bianconeri, seguito da tempo e che una volta ottenuto il passaporto albanese ha visto accelerare il suo passaggio in maglia bianconera. Sono due le zone del campo che, verosimilmente, saranno oggetto di revisione da parte della dirigenza juventina tra gennaio e soprattutto giugno.

Dalla Roma alla Juventus: colpo clamoroso a zero

Le fasce, con un vice Cambiaso che al momento manca. Ma anche il centrocampo, dove Koopmeiners rimane un’incognita e dietro al duo Locatelli-Thuram c’è effettivamente il vuoto. In questo modo sta spuntando nelle ultime ore un’idea che, direttamente dalla Capitale, potrebbe far felici i tifosi bianconeri.

Dalla maglia giallorossa a quella bianconera. Sembra essere questo il destino di uno dei big della Roma di Gasperini che oggi non è una prima scelta per il tecnico di Grugliasco. Alla Juventus uno come Lorenzo Pellegrini piace eccome. Una situazione abbastanza complessa per quel che riguarda la questione contrattuale dell’ex capitano che, ad oggi, rimane in scadenza il 30 giugno 2026 con i capitolini. Il Senior Advisor Claudio Ranieri ha ammesso nelle scorse ore come il potenziale rinnovo sia legato alle prestazioni in campo. In questo momento, però, Pellegrini è diventato un’alternativa di lusso per Gasperini e quindi sembra più che plausibile pensare ad una partenza con l’arrivo dell’anno nuovo.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di peso e, a tal proposito, uno come Pellegrini potrebbe fare molto comodo a mister Tudor. L’idea potrebbe quindi essere quella di attendere il prossimo febbraio quando di fatto il calciatore – una volta fuori dai piani del club giallorosso – potrebbe trovare l’accordo con la sua prossima squadra. Un’occasione da non lasciarsi scappare: staremo a vedere se Comolli metterà a segno l’ennesimo grande colpo.