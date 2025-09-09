Finalmente Zidane: trattativa chiusa per il ritorno

Finalmente Zidane: il tecnico francese, fermo dopo l’esperienza al Real Madrid, è pronto per il ritorno. Trattativa chiusa. I tempi

Zinedine Zidane è il sogno della Juventus. Quante volte si è parlato di un suo possibile approdo in panchina negli anni passati? Ad un certo punto sembrava davvero a un passo ma poi, come succede spesso da troppo tempo a questa parte, i sogni rimangono tali.

Il francese, dopo la sua esperienza clamorosa al Real Madrid con tre Champions League di fila vinte, è rimasto a spasso. Niente panchine, solamente relax. Sì, è stato accostato diverse volte a tante squadre, dalla Juve al Bayer Leverkusen, al Manchester United e via dicendo. Ma nessuno mai ha preso la decisione, oppure è stato lui a non prenderla, di affidarci ad un allenatore vincente. Vincente. Una parola che tutti gli allenatori vorrebbe avere associata al proprio nome. Ma sono pochi davvero quelli che ci riescono.

Zidane alla Francia: è già chiusa

Non sarà Juventus nemmeno stavolta, stando alle informazioni che il più importante quotidiano francese ha dato questa mattina. L’Equipe infatti parla di un Zidane che sarà sulla panchina della nazionale francese subito dopo il prossimo Mondiale, qualunque sia il risultato che Deschamps riuscirà a portare a casa nella manifestazione della prossima estate.

I giocatori sarebbero contenti di lavorare con lui – viene sottolineato dal quotidiano d’Oltralpe – e una decisione definitiva sarebbe già stata presa. Quando si muove un giornale del genere, uno dei più seguiti al Mondo, non solo in Patria, è evidente che qualcosa di vero ci sia. Non si possono mettere in discussione queste fonti. Quindi Zidane, per la Juventus, rimarrà ancora un sogno.

La panchina francese, invece, rimane bella a ex juventini. Dopo Didier – passato anche dai bianconeri nell’anno in B, e non era una scelta semplice – adesso Zinedine. Gente che conosce il calcio, gente che è passata da Torino lasciando un segno indelebile.