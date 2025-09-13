Juve-Inter costa la panchina: invocato subito l’esonero

Le scelte hanno immediatamente seminato il caos: il derby d’Italia comincia col botto, verdetto immediato

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Juve-Inter che si preannuncia assolutamente elettrizzante. Reduce dalle due vittorie ottenute contro Parma e Genoa, la compagine di Tudor ha la grande chance, vincendo il derby d’Italia, di portare a sei i punti di distacco sui nerazzurri. Nonostante il tentativo del tecnico croato di smorzarne i toni, la tensione è chiaramente molto alta.

È verosimile immaginare che i 90 minuti dello Stadium possano giocarsi sul filo sottile dell’equilibrio. Anche per questo i cambi potrebbero risultare un fattore determinante di una partita intrecciata da diversi fili. In tal senso, a non convincere molti tifosi della Juventus, oltre alla sempre più probabile decisione di Tudor di affidare le chiavi dell’attacco a Dusan Vlahovic, è anche la scelta di partire con un undici titolare piuttosto abbottonato.

Kalulu, infatti, parte in pole position rispetto a Joao Mario per un posto da titolare sulla corsia destra. A sinistra, invece, per provare a limitare le scorribande di Dumfries, ci sarà Weston Mckennie. Non pochi utenti sui social hanno storto il naso alla lettura del probabile undici titolare, invocando un approccio più aggressivo per mettere in difficoltà un’Inter che dalla cintola in giù è parsa tutto tranne che imperforabile.

Juventus-Inter e l’incubo esonero: ecco cosa sta succedendo

La gara dello Stadium – classifica alla mano – è in realtà molto più impattante per Christian Chivu. Il tecnico romeno è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo il brutto scivolone casalingo contro l’Udinese. Il che ha alimentato i primi dubbi sulla bontà della gestione dell’ex tecnico del Parma. Clima piuttosto ambivalente che sta continuando a tenere banco sui social, irrobustendo le ultime ore prima del fischio d’inizio di contenuti interessanti. Ecco una rapida carrellata:

Direttore le chiedo un’opinione sincera e lo dico da tifoso interista, in caso di grave sconfitta (io pronostico 4-0) si potrebbe parlare di chivu già a rischio esonero? E Marotta come ne uscirebbe? Visto che ha fallito qualsiasi obiettivo estivo da fabregas a Kone? — OBBLIGO DI INDOSSARE IL CASCO (@Valen_tino_tino) September 13, 2025

Si ma Chivu non è un povero cucciolo. Ha firmato un contratto, ha fatti lo yesman, ha detto che siamo fortissimi, si assume le sue responsabilità. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) September 13, 2025

Come bruciare un calciatore nuovo acquisto per provare a fare il rivoluzionario mettendo in campo un giocatore fuori rosa da un anno,tudor sempre peggio a prescindere dal risultato di stasera — Sir Crocodile (@sircrocodile14_) September 13, 2025

Lo dicevo con Motta, lo dico con Tudor, a me gli allenatori che giocano al piccolo chimico con le formazioni non mi piacciono, David è il TITOLARE Vlahovic è la RISERVA e in Juve Inter gioca il TITOLARE. Tralasciando Kalulu e Mckennie quinti — Bonazzoli (@Kulusecsi) September 13, 2025

Juve-Inter si deciderà nel primo tempo. Se gli 11, scellerati, di Tudor riusciranno a tenere nel primo tempo allora con i cambi potremmo vincerla — Alessandro (@OverthinkKing_) September 13, 2025

Già mi delude Tudor. Zero coraggio. Poi sta trovata di Kalulu a tutta fascia è imbarazzante. — Lamoil (@luca_cecco87) September 13, 2025

L’unico problema è che sappiamo bene che se si dovesse perdere chivu già finirà sulla graticola pronto all’esonero creando un clima invivibile per lui — Attilio Barone (@attilio_123) September 12, 2025

esoneratelo immediatamente — polleggggg (@polleggggg) September 12, 2025

Mckennie tutta fascia, Koop sotto punta e Vlahovic titolare. Cosa potrà mai andare storto — Francesco (@fr4nc3s3) September 12, 2025

Tensione, critiche e polemiche roventi: tutto questo è Juventus-Inter, what else? Lo spettacolo sta per cominciare, il tempo delle riflessioni è ormai agli sgoccioli.