Juventus-Inter, con Koopmeiners è finita: l’hanno mandato via

Juventus-Inter, adesso è finita davvero. Koopmeiners mandato subito via. Ecco cosa sta succedendo

Una gioia, quella di Adzic, l’intuizione di Igor Tudor. Il ragazzino lanciato nella partita più sentita della stagione che in pieno recupero trova la giocata clamorosa che ribalta tutto. Che permette ai bianconeri di andare a punteggio pieno e di mandare in crisi l’Inter di Chivu, alla seconda sconfitta in tre giornate.

Ma se nella notte dello Stadium la maggior parte esulta, dentro la Juventus esiste un vero e proprio caso. Un giocatore che non ne ha indovinata una, che è stato quello che ha commesso il maggior numero di falli durante la partita, che ormai sembra un ex giocatore. E pensare che Koopmeiners era arrivato a Torino accolto in un altro modo, soprattutto dopo quello che era riuscito a fare vedere con la maglia dell’Atalanta. Un giocatore totalmente diverso, e adesso la pazienza è davvero finita.

Juventus-Inter, con Koop è finita

Sui social anche dopo il match, e non solo durante la partita, i tifosi della Juventus non lo hanno proprio perdonato. I commenti sono stati clamorosi contro l’olandese, che anche Koeman come sappiamo aveva deciso nel corso della settimana di lasciare fuori dai titolari. Anzi lo ha spedito in tribuna.

Dal “flop clamoroso” a “irrecuperabile” e per la Juve si tratta di un investimento ormai buttato lì, con poche possibilità di rientrarci, soprattutto se dovesse continuare a giocare in questo modo. Sotto potrete leggere una serie di commenti contro il giocatore. Che sì, è stato anche il peggiore in campo in assoluto. Incredibile il suo passo indietro.

Vittoria facile contro i derisi d’Europa, resa un po’ più difficile dall’aver giocato in 10 per colpa del calciatore più scarso che abbia mai vestito la nostra maglia: T.Koopmeiners. Altrimenti ne avremmo fatti almeno 5. Finalmente, dopo decenni, un arbitro imparziale! — IoNonComproLaGazzetta (@gazzettanothanx) September 13, 2025

Koopmeiners is a very frustrating player……. — Juventus News Live (@juvenewslive) September 13, 2025

Perché gioca ancora koopmeiners? Cosa abbiamo fatto di male? — Gre (@iosonogreta) September 13, 2025

su Koopmeiners io ormai ho perso ogni speranza, non funziona proprio. Quantomeno in questo contesto. Se non ci sarà una svolta in questa stagione è meglio lasciar perdere, per lui e per noi — michela (@_micheeela7) September 13, 2025